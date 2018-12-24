Özel Öğrenciler Meslek Öğreniyor

Sivas'ta, Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine mesleki eğitimler veriliyor.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Enver Yıldız ile bir süre görüşen ve okulun durumu hakkında bilgi alan Savaşçı, daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Bir süre öğretmenlerle sohbet eden Savaşçı, MEB 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Proje kapsamında birçok çalışmanın hayata geçirildiğini belirten Savaşçı, bu çalışmaların sahada etkili bir şekilde uygulanması için öğretmenlere büyük görevler düştüğünü aktardı.

Daha sonra özel öğrencilerin eğitim aldığı mesleki eğitim atölyelerini ziyaret eden Savaşçı, öğrencilerin meslek öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdiği çalışmaları inceledi.

Öğrencilerden, yaptıkları ürünler hakkında bilgi alan Savaşçı, ardından müzik dersliğinde çalışma yapan öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerin müzik dinletisine bir süre eşlik eden Savaşçı, okuldaki diğer mesleki eğitim atölyelerini de ziyaret ederek öğretmenlerden bilgi aldı.

Kaynak: AA