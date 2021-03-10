(Özel haber) Sen yapamazsın dediler, şimdi kendi kulübünü kurdu

Zonguldak'ta 3 yaşında yanlış iğne ile sol ayağını kaybeden Hüseyin Döngelli, futbol aşkı nedeniyle engelleri tek tek aştı. Döngelli, "Ayağın yok, sen yapamazsın" diyenlere inat başladığı ampute futbolda sonunda kendi kulübünü kurdu.

Memleketi Zonguldak'ta yaşarken 3 yaşında geçirdiği ateşli hastalıkla köyde ailesi tarafından yapılan iğne sonucu bir ayağını kaybeden Hüseyin Döngelli, hayata çok sevdiği futbol ile tutundu. Çevresindeki insanların, 'senin bir ayağın var topla ne işin var' diyerek vazgeçirmeye çalışmalarına karşı gelen Döngelli, tüm engellere ve zorluklara rağmen pes etmedi. Ankara Yeni Mahalle, Samsun, Gaziantep Şehitkamil, Buca Belediyespor, Başakşehir, Batman Belediyespor, Gaziantep Engelliler, Adana Kozanspor, Sakarya Ampute takımlarında çok sevdiği futbol hayatını yıllarca sürdüren Döngelli, 2 yıl önce ise yerleştiği Gaziantep'te kendi kulübünü kurdu.

Ayağını kaybetmesinin hayata pozitif bakmasının önüne geçmediğini belirten Hüseyin Döngelli, "3 yaşında rahatsızlanmışım, ateş basmış bana köyde. O zaman cahillik mi desem nasıl anlatsam o vakit bana bir iğne vurmuşlar, o iğneden sonra ayağımı kaybettim. Ben kendimle barışığım, hayata pozitif bakan bir insanım. Futbolu çok seviyorum. Küçük yaştan beri futbol peşindeyim bu uğurda ayağımda kırıldı, sakatlık da yaşadım. Bu dönemde bana birçok kişi 'sen ne yapıyorsun böyle, geç evinde otur, senin bir ayağın var topla ne işin var' dediler. Ben de bunları hep tersledim ve futbol peşinde hayata tutundum" dedi.

Çoğu engeli arkadaşının ampute futbolla kendini aştığını kaydeden Döngelli, "Önceden evden çıkamıyorduk, biri bir şey der, ayağın böyle düşersin diyorlardı ama böyle değil. Hayat güzel yaşamaya değer. Bizim yeter ki beynimizde özürlülük omasın. Hayalimdi kulüp kurmak ama bu memleketimiz Zonguldak'ta olmadı, orada engelli arkadaş pek fazla bulamadık futbol için. Bir de destek bulamadık. Gaziantep'te arkadaşlarla bir araya geldik ve kulübümüzü kurduk" diye konuştu.

Gaziantep'e Zonguldaklı sponsor

2019 yılında kurduğu Gaziantep Ampute Kulübü ile tüm engellere rağmen Türkiye İkinci Ligi'nde çok sevdiği futbola devam eden Hüseyin Döngelli, takımına sponsor arayışında ise hemşehrisi bir işadamının desteği ile yüzü güldü. İstanbul Tuzla'da faaliyette bulunan Zonguldaklı işadamı Ziya Öncan, Döngelli'nin Gaziantep'ten yaptığı yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Öncan, Gaziantep Ampute Futbol Takımı'na sponsor oldu.

Gaziantepli iş dünyasına da seslenen Döngelli, Deplasmanlı Lig'de mücadele eden takımın destek olunması halinde neler yapabileceğini önce bölgeye ve ülkeye ardından ise tüm dünyaya gösterme hedefinde olduklarını kaydetti.

Pandemiden dolayı 2020-21 sezonunda oynayamadıklarını belirten Döngelli, 2021-22 sezonu için de hazır olduklarını kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı