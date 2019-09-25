(Özel haber) Matbaada çalışarak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

25.09.2019 09:47

Isparta'da lise öğrenimi sırasında arkadaşlarıyla girdiği iddia sonrasında bilek güreşine başlayarak, kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmayla Avrupa üçüncülüğünü elde eden 19 yaşındaki Mehmet Dönmez, matbaada çalışarak biriktirdiği para ile masraflarını karşılayacağı ekim ayındaki Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Daha önce Türkiye şampiyonu olan ve Avrupa'da Türk Bayrağını dalgalandıran sporcu, kendisine imkan ve destek verilmesi halinde Dünya Şampiyonası'ndan da birincilikle dönmeyi hedefliyor.



Kısıtlı imkanlarla neler yapılabileceğini kısa sürede gösteren Mehmet Dönmez, Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent Kasabası'nın Gümüşgün Köyü'nde ikamet ediyor. Köyden çıkıp, lise öğrenimi için geldiği Isparta'dan Türkiye ve Avrupa çapındaki dereceleri elde eden sporcu, Türkün bilek gücünü herkese göstererek, kentin ve ülkenin de göğsünü kabartıyor. Isparta Endüstri Meslek Lisesi Matbaacılık Bölümü'nden mezun olan milli sporcu Dönmez, Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda boy göstererek, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye ikinciliklerine, 2019 yılında ise sol kolda Türkiye şampiyonluğu ile geçen mayıs ayında da Yunanistan Loutra'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda sağ-sol kolda Avrupa üçüncülüğüne imza attı.



Yunanistan'da bronz madalya kazandı



Türk Milli Takım'da boy gösteren başarılı sporcu Mehmet Dönmez, 26 Ekim'de Romanya'nın Köstence şehrinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda boy gösterecek. Isparta, Bölge, Türkiye ve Avrupa derecelerine imza atan Mehmet Dönmez, şimdi gözünü Dünya Şampiyonası'na dikti. Bu şampiyonalara bin bir zorluklar içerisinde hazırlandığını anlatan Dönmez, haftanın 6 günü Yeni Sanayi Sitesi'nde bir matbaada çalışarak hem ekmek parasını kazanıyor, hem de hayata spor sayesinde tutunmaya çalışıyor.



İddia ile başladığı sporda Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü elde etti



Küçük yaşlardayken anne ve babasında ayrılan ve yaklaşık 10 yıldır babaannesi ve dedesinin desteğiyle hayata tutunan Mehmet Dönmez, Dünya Şampiyonası öncesinde yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine anlattı. Isparta doğumlu olduğunu ve yaklaşık 4 yıldır bilek güreşi sporu yaptığını söyleyen Dönmez, "Geçen yıl Isparta Endüstri Meslek Lisesi'nden mezon oldum. Okula afiş asmışlardı. Arkadaşlarım, 'Derece yapamazsın' diye benimle dalga geçtiler. Ben de denemek istedim, sınıf arkadaşlarımı da yeniyordum zaten. Seviyordum, merakım vardı. Küçüklüğümden bu yana bir hevesim ve merakım vardı. Bu şekilde il, bölge derecelerinin yanı sıra Türkiye dereceleri elde ettim. 2017-2018 yıllarında Türkiye ikincisi oldum. 2019 sağ-sol kolda 55 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum. İlk 3'e girdim. Birinci olacaktım, faulle maç verdim" diye konuştu.



"Dünya Şampiyonası'na katılmam ve gidebilmem için harçlık biriktirmem lazım"



Şimdilerde 26 Ekim'deki Romanya Köstence'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Mehmet Dönmez, şampiyonaya katılabilmek için haftanın 6 gününde matbaada çalıştığını ve antrenmanlarını buradaki patron ve ağabeyleriyle yaptığını ise şu şekilde anlattı:



"Bir antrenörüm yok. Evde kendi imkanlarımla ve kendi yaptığım malzemelerle çalışıyorum. Matbaacılık bölümünden mezun oldum. Staj gördüğüm yerde matbaada çalışıyorum. Buradan kazandığım parayla pasaport, yol masrafları ve gıda takviyesi yapacağım. Dünya Şampiyonası'na katılmam ve gidebilmem için harçlık biriktirmem lazım. O yüzden burada çalışıyorum."



"Protein gücü yüksek yiyecekler yemem gerekiyor ama tümünü yerine getiremiyorum"



"Beslenme konusunda maddi durumum iyi olsa daha iyi beslenirim ama imkanlar el verdiği şekilde beslenmeye çalışıyorum" diyerek sözlerini sürdüren Dönmez, "Beslenmede protein ağırlıklı olması gerekiyor. Yumurta, tavuk ve balık gibi protein gücü yüksek yiyecekler yemem gerekiyor. Bunların tam öğünlerini yerine getiremiyorum. Sponsor desteğine ihtiyacım var. Yetkililerden destek istiyorum. Sponsorluk, maddi ve manevi destek çok önemli. Elimden tutmalarını istiyorum. Böyle olursa, daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum" dedi.



Dünya Şampiyonası'na iyi bir şekilde hazırlanmak için desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Mehmet Dönmez, "Türkiye'yi ve Türk Bayrağı'nı göndere çektirmek için ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum, çok çalışıyorum. İş adamlarımızdan ve kent büyüklerimizden destek bekliyorum. Bir bilek güreşi masam dahi yok. Gıda sponsorluğu, antrenör, çalışma ortamı benim için çok önemli. Bu başarılarımı şu an kendi gayretlerimle ve benim yanımda olan hocalarımla elde ettim ama daha büyük başarılar ve dünya dereceleri için bir omuz verilirse çok mutlu olurum" diye konuştu.



Çalıştığı matbaada vakit buldukça patron ve ağabeyleriyle antrenman yapıyor



Çalıştığı matbaada işten vakit bulduğu zamanlarda patron ve ağabeyleriyle antrenman yaptığını ifade eden milli sporcu, "Burada pazar günü masa antrenmanı yapıyorum. Buradaki patronlarla, ağabeyle çalışıyoruz burada. Beni sürekli tebrik ediyorlar. Onlar ellerinden geldiği kadar destek oluyorlar" şeklinde konuştu.



Babaannesi ve dedesi onu büyüttü



Anne ve babasının, o küçük yaşlardayken ayrıldığını ve kendisine babaannesi ve dedesinin sahip çıktığını aktaran Dönmez, "Ufaklıktan bu yana dedem ve babaannem bana baktılar. Küçüklükten beri onlar beni büyüttüler, sağ olsunlar. Maddi durumuz zaten iyi değil. Annem – babam ayrı. Yaklaşık 10 yıldır falan böyle" ifadelerini kullandı.



"Sesimizi duysunlar"



Türkiye'yi temsil ettiğini ve Türk Bayrağı'nı yine dalgalandırmak istediğini vurgulayan genç sporcu, "Ben, kendi imkanlarımla çalışarak şampiyonaya katılma hakkı kazandım. Bana imkan verilirse, destek olursa, bayrağımızı daha iyi şekilde göndere, göklere çektiririm inşallah. Çalışmak için antrenör istiyorum. Daha iyi yerlere gelmek ve daha iyi çalışabilmek için gıda desteği bekliyorum. Yetkililer destek olursa bu konuda çok sevinirim. Bu zamana kadar arkamda durmaya çalışanlara da teşekkür ederim. Başarılı sporculara destek verilmesini isterim. Sesimizi duysunlar. Yetkililer destek olursa çok sevinirim, bu zamana kadar destek olarak arkamda duran herkese de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



"Ben profesyonel sporcu olmak ve BESYO okumak istiyorum"



"Sporcu olmak istiyorum" diyen Mehmet Dönmez ayrıca, üniversite öğrenimini de Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) bölümünde devam ettirmek istediğini kaydetti. Dönmez, "Ben, sporu sevdiğim için bunu profesyonel olarak yapmak ve devam ettirmek istiyorum. Elimden tutan olursa bunu gerçekleştirmek istiyorum. Üniversiteyi de okumak istiyorum. Tutturursam, BESYO'ya girmek istiyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA