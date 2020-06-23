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(Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç: "Fenerbahçe ve Göztepe transfer yasağı alabilir"

Spor Hukukçusu Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, "Kruse ve Schwechlen'in haklı çıkması durumunda Fenerbahçe ve Göztepe 2 dönem transfer yasağı alabilir" dedi.

(Özel haber) Ebrar Efkan Bilgiç:
23.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:19

Spor Hukukçusu Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, "Kruse ve Schwechlen'in haklı çıkması durumunda Fenerbahçe ve Göztepe 2 dönem transfer yasağı alabilir" dedi.

Korona virüs sebebiyle bozulan futbol ekonomisinde oyuncu fesihleri gündemdeyken Spor Hukukçusu Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde Fenerbahçe, Göztepe ve Gaziantep gibi kulüplerde bulunan futbolcuların sözleşmelerini feshetmesiyle alakalı konuşan Bilgiç, "Fenerbahçe tarafından yapılan resmi açıklamada futbol A Takımı oyuncularından Max Kruse'nin pandemi dönemi öncesine kadar tüm alacaklarının ödendiği ancak buna rağmen oyuncunun pandemi dönemi alacaklarına ilişkin ödeme yapılmaması sebebiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtildi. Kulüp, pandeminin oluşturduğu ekonomik etki dolayısıyla oyuncuyla sözleşmesi konusunda orta noktada buluşmak için yapılan görüşmeleri cevapsız bıraktığına da yapılan açıklamada yer vermiş. Göztepe Spor Kulübü oyuncusu Leo Schwechlen de alacaklarının ödenmemesi dolayısıyla sözleşmesini tek taraflı olarak feshedenler grubuna katılmış durumda. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Kulüp CEO'su Sinan Öznur, FIFA'nın futbolcu sözleşmelerine yönelik tavsiyelerini ilk günden itibaren kulüp olarak dikkate alarak oyuncularla ayrı ayrı görüşmeler yapmış ve yazılı olarak da anlaşmalar sunmuş olmasına rağmen Leo Schwechlen bu 3 görüşmeyi yanıtsız bırakarak şehirden ayrılmış durumda. Ancak FIFA'nın Nisan ve Haziran aylarında yayınlamış olduğu tavsiyelerinde bu pandemi sürecinde oyuncular ve kulüplerin karşılıklı olarak anlaşma yoluna gitmesini tavsiye etmektedir. Her ne kadar profesyonel futbolcu sözleşmesinde tek taraflı değişiklik yapılması söz konusu değilse de Max Kruse ve Leo Schwechlen'in tek taraflı sözleşme fesih tutumları, kulüplerce konunun FIFA Uyuşmazlık Çözüm Daire'sine götürmelerine engel teşkil etmemektedir" diye konuştu.

"Kulüpler transfer yasağı alabilir"

Her iki kulübün de konuyu yargıya taşıyabileceğini vurgulayan Bilgiç, "Kulüpler, FIFA'nın tavsiyelerine göre hareket etmişlerse oyuncuların tazminat ödemesi söz konusu olabilir. Kruse ve Schwechlen, 28 yaşından büyük ve sözleşmelerinin ikinci yıllarını doldurmadıkları için Koruma Dönemi içerisindeler. Oyuncuların haklı çıkması halinde kulüpler tazminat ödemesi yanında 2 dönem transfer yasağı da alabilir. Akabinde eğer kulüpler haklı görülürse, oyuncu da tazminat ödemesi yanında yeni transfer olduğu bir kulüp varsa yeni kulübü de hukuki ihtilaftan sorumlu olacaktır. Bir diğer husus ise kulüplerin, Türkiye Süper Lig'i için pandemi döneminde (19 Mart-12 Haziran) oyuncuların alacaklarını hiçbir şekilde ödememesi durumu. Eğer kulüpler, ödemeleri, liglerin başlayacağı tarihe kadar Korona virüsü mücbir sebep görüp yapmamış ve oyuncu alacaklarına ilişkin maaşlarda tek taraflı erteleme yaparak bu durumun sebeplerini yazılı olarak oyuncuya bildirmemişse tazminat ödeyen taraf olabilirler. FIFA, Nisan ayında yayınladığı tavsiyelerde Covid-19'u mücbir sebep olarak görmüşse de Haziran içinde yayınladığı metinde kendisiyle çelişmiştir. Şahsi kanaatimce FIFA'ya taşınacak birçok dosya hem oyuncu hem de kulüpler tarafından bir üst merci olan CAS'a da götürülecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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