Özbekistan'da inşası süren bölgenin en yüksek gökdeleninin kapıları Türk gazetecilere açıldı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk ve Özbek şirketlerin ortaklaşa inşa ettiği gökdelen, Türk basın mensuplarına tanıtıldı.

Taşkent'in merkezindeki 1,5 hektarlık alanda inşası süren ve 266,5 metre yüksekliğiyle Orta Asya'nın en yüksek binalarından biri olacak gökdelenin tanıtımı yapıldı.

Türkiye'deki farklı gazeteler ile Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk basın kuruluşu çalışanlarının katıldığı tanıtım toplantında gökdelenin proje ortağı Özgüven şirketinin kurucularından Özgür Onur Özgüven, inşaat süreciyle ilgili bilgi verdi.

Özgüven, Taşkent'in tam merkezinde yer alan projenin tamamlandığında Özbekistan'ın ilk ve en yüksek gökdeleni olacağını kaydederek, projenin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Gökdelenin öngörülen 266,5 metrelik yüksekliğinin tamamlandığını ve şu anda dış cephe kaplama çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Özgüven, projenin gelecek sene tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Henüz inşaatı devam eden gökdelenin daire ve ofis satışlarının sürdüğü bilgisini veren Özgüven, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu çok farklı ülkelerden müşterilerinin olduğunu anlattı.

Daha sonra Türk gazeteciler, gökdelen şantiyesinde incelemelerde bulundu.