Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birilerinin darbeyle yapamadığını Türkiye'ye ekonomik savaş ilan ederek yapmak istediğini belirtti ve meydan okudu. Erdoğan, "Trabzon'dan ilan ediyorum, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz" dedi.

Trabzon'da AK Parti İl Başkanlığının Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılan Erdoğan, döviz kurunun 15 Temmuz öncesi bulunduğu 2,8 TL seviyesinden bugün 6 lirayı geçmesinin ne ekonomik ne de mantıklı bir izah olduğunu belirterek, "Pekiyi fırtınanın sebebi nedir? Ekonomik hiçbir sebebi yok. Bu işin bir adı var mıdır; vardır, Türkiye'ye operasyon çekmektir. Trabzon'dan ilan ediyorum, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Şunu bilmelerini istiyoruz. Teslim olmayacağız, üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Türk milleti, kendisine tokat atana yüzünün diğer tarafını dönecek bir halk değildir" diye devam eden Erdoğan, "81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını terör örgütleriyle ortaklığına feda edenlere hadi güle güle deriz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Tüm bu savaşı açana cevabımızı yeni ittifaklara, yeni pazarlara yönelerek veririz" diye de ekledi.

(İHA)