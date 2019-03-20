Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 65 yaşındaki oyuncu Ümit Yesin, son yolculuğuna uğurlandı.

Kadıköy'deki Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Yesin'in cenazesi, Altunizade Şakirin Cami'sine getirildi.

Şakirin Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında, Yesin'in ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, oyuncular Volkan Severcan, Süheyl Uygur, Bülent Bilgiç ve Ercan Bostancıoğlu gibi çok sayıda sanatçı da bulundu.

Oyuncu Süheyl Uygur, Yesin'in çok iyi bir karakteri olduğunu belirterek, "Mekanı cennet olsun, hakikaten çok güzel insandı. Bizim çok güzel yıllarımız geçti. Çok üzgünüz tabii ki, başımız olsun." dedi.

Oyuncu Volkan Severcan ise ilk oynadığı filmde Yesin'le rol arkadaşı olduğuna işaret ederek, "Benim çok eski dostum, ustam ve abimdi. On parmağında on marifet olan insanlardan biriydi. Özellikle gençlerin elinden tutardı." diye konuştu.

Ümit Yesin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA