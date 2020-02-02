Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada
FATİH'te otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.
Fatih'te geçen yıl yaşanan 4 ayrı otomobilden hırsızlık konusunu inceleyen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Hasan Y. (59) isimli şüpheliyi 25 Ocak'ta Küçükpazar Caddesi üzerinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin araçlardan hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.
- İstanbul