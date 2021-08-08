Bisikletiyle yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
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Bisikletiyle yola çıkan çocuğa otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü çocuk yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü çocuk yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Gizem P. (23) yönetimindeki 16 GT 325 plakalı otomobil, Yeşil Barış Sokak'tan çıkan Ramazan K. (7) yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bisikletiyle yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
Bisikletiyle yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
Bisikletiyle yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
Bisikletiyle yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
Bisikletiyle yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
Bisikletiyle yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
Bisikletiyle yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
Bisikletiyle yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
Bisikletiyle yola çıkan çocuğa otomobil çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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