Otomobil sürücüsü ehliyetsiz çıktı, bisiklet sürücüsü kırmızıda geçti
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Otomobil sürücüsü ehliyetsiz çıktı, bisiklet sürücüsü kırmızıda geçti

02.12.2020 19:18 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:35

Otomobil sürücüsü ehliyetsiz çıktı, bisiklet sürücüsü kırmızıda geçti Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile bisiklet çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ehliyetsiz çıktı, bisiklet sürücüsü kırmızıda geçti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile bisiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü arabanın ön camına çarparak yere düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bisiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği, otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a doğru seyir halinde olan Kamuran Y. idaresindeki 16 CBB 57 plakalı otomobil metal sanayinden kavşağa giren Hüseyin D. idaresindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet sürücü savrularak önce arabanın ön camına ardından yere düştü. Yaralanan bisiklet sürücüsünün yardımına sürücü ile araçta bulunanlar yetişti. O sırada yoldan geçen ekipler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi. Gelen ekipler yaralı halde kaldırımda oturan Hüseyin D.'yi hastaneye kaldırdı. Trafik ekipleri yaptıkları incelemede araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu, bisiklet sürücünün ise kırmızı ışıkta geçtiğini tespit etti. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı ceza kesildi.

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Otomobil sürücüsü ehliyetsiz çıktı, bisiklet sürücüsü kırmızıda geçti
Otomobil sürücüsü ehliyetsiz çıktı, bisiklet sürücüsü kırmızıda geçti
Otomobil sürücüsü ehliyetsiz çıktı, bisiklet sürücüsü kırmızıda geçti
Otomobil sürücüsü ehliyetsiz çıktı, bisiklet sürücüsü kırmızıda geçti
Otomobil sürücüsü ehliyetsiz çıktı, bisiklet sürücüsü kırmızıda geçti
Otomobil sürücüsü ehliyetsiz çıktı, bisiklet sürücüsü kırmızıda geçti
Otomobil sürücüsü ehliyetsiz çıktı, bisiklet sürücüsü kırmızıda geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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