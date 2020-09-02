Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü
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Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü

AKSARAY'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Aydın (51) hayatını kaybetti.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü
02.09.2020 21:22 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:26

AKSARAY'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Aydın (51) hayatını kaybetti. 

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Aydın yönetimindeki 68 KC 241 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.  Kazada yaralanan sürücü Aydın, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Aydın, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Tedaviye alınan Ahmet Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

FOTOGRAFLI


Kaynak: DHA

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