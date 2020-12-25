Son dakika 3. sayfa: Otomobil dengesini kaybeden motosikleti altına alıp metrelerce sürüklediği anlar kamerada

Otomobil dengesini kaybeden motosikleti altına alıp metrelerce sürüklediği anlar kamerada

Seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybedince arkadan gelen otomobilin altına kalarak metrelerce sürüklendi.

Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

Kaza, Milli Egemenlik Bulvarı D 400 karayolunda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametine giden 07 NE 804 plakalı motosiklet sürücüsü Mesut Mercan, Gazipaşa Anadolu Lisesi istikametine kavşakta dönmek üzere olan 07 UJ 513 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolünü kaybederek yola savrulan motosiklete, arkadan gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 07 UL 558 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin altına aldığı motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 20 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ağır yaralanan ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mesut Mercan (24), önce Gazipaşa Devlet Hastanesine, buradan da Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı saniye saniye çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MERVAN TAŞ