Son dakika 3. sayfa: Otomobil dengesini kaybeden motosikleti altına alıp metrelerce sürüklediği anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Otomobil dengesini kaybeden motosikleti altına alıp metrelerce sürüklediği anlar kamerada

25.12.2020 21:33 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:50

Son dakika haberleri... Otomobil dengesini kaybeden motosikleti altına alıp metrelerce sürüklediği anlar kamerada Seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybedince arkadan gelen otomobilin altına kalarak metrelerce sürüklendi.

Otomobil dengesini kaybeden motosikleti altına alıp metrelerce sürüklediği anlar kamerada

Seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybedince arkadan gelen otomobilin altına kalarak metrelerce sürüklendi.

Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

Kaza, Milli Egemenlik Bulvarı D 400 karayolunda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametine giden 07 NE 804 plakalı motosiklet sürücüsü Mesut Mercan, Gazipaşa Anadolu Lisesi istikametine kavşakta dönmek üzere olan 07 UJ 513 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolünü kaybederek yola savrulan motosiklete, arkadan gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 07 UL 558 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin altına aldığı motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 20 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ağır yaralanan ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mesut Mercan (24), önce Gazipaşa Devlet Hastanesine, buradan da Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı saniye saniye çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: Otomobil dengesini kaybeden motosikleti altına alıp metrelerce sürüklediği anlar kamerada
Son dakika 3. sayfa: Otomobil dengesini kaybeden motosikleti altına alıp metrelerce sürüklediği anlar kamerada
Son dakika 3. sayfa: Otomobil dengesini kaybeden motosikleti altına alıp metrelerce sürüklediği anlar kamerada
Son dakika 3. sayfa: Otomobil dengesini kaybeden motosikleti altına alıp metrelerce sürüklediği anlar kamerada
Son dakika 3. sayfa: Otomobil dengesini kaybeden motosikleti altına alıp metrelerce sürüklediği anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MERVAN TAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Fahriye Evcen Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Arda Turan Okan Buruk Ersun Yanal Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Otomobil dengesini kaybeden motosikleti altına alıp metrelerce sürüklediği anlar kamerada | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 21:50:19. #1.14#
title