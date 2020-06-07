Otomobil alt yola düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak'ta yaklaşık 20 metre yükseklikten alt yola düşen otomobildeki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
07.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:49
Zonguldak'ta yaklaşık 20 metre yükseklikten alt yola düşen otomobildeki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
Zonguldak-İstanbul kara yolunda Şaban Yıldızbaş'ın (44) kullandığı 06 VPU 10 plakalı otomobil, Değirmenağzı mevkisinde yaklaşık 20 metre yükseklikten alt yola düştü.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün eşi Kübra Yıldızbaş'ın (42) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Yıldızbaş, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA