Otobüslere yerleştirilen cihazlar ile bozuk yollar tespit edilip anında müdahale ediliyor
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Otobüslere yerleştirilen cihazlar ile bozuk yollar tespit edilip anında müdahale ediliyor

Otobüslere yerleştirilen cihazlar ile bozuk yollar tespit edilip anında müdahale ediliyor Geliştirilen cihaz ile vatandaşlar konforlu yolculuk yapıyor Şanlıurfalı mühendisler, şehir içi ulaşımının daha rahat yapılması amacıyla geliştirdikleri Akılı Tespit Sistemi cihazı ile vatandaşlara...

08.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:33

Otobüslere yerleştirilen cihazlar ile bozuk yollar tespit edilip anında müdahale ediliyor

Geliştirilen cihaz ile vatandaşlar konforlu yolculuk yapıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfalı mühendisler, şehir içi ulaşımının daha rahat yapılması amacıyla geliştirdikleri Akılı Tespit Sistemi cihazı ile vatandaşlara konforlu bir yolculuk yaşatıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde çalışan mühendisler, geliştirdikleri Akıllı Tespit Sistemi cihazı ile kentte vatandaşlara konforlu bir yolculuk yaşatmayı hedefliyor. Tasarımı ve üretimi tamamen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan sistemle yollarda konforlu ulaşımı olumsuz etkileyecek unsurlar tespit edilerek anlık olarak GPS üzerinden alınan konum bilgisi, fen işleri daire başkanlığına SMS yoluyla bildiriliyor. Ekipler konuma yönlendirilerek anında gerekli olan müdahale gerçekleştiriliyor. Toplu taşıma aracı aynı güzergahtaki 2'nci turunu tamamlamadan ekipler bozuk yolda oluşan çukura gerekli müdahaleyi yaparak sorunu ortadan kaldırıyor. Cihazın test aşamasını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeniliğe her zaman açık olduklarını söyledi. Beyazgül, geliştirilen cihaz ile ilgili açıklamasının devamında, belediye olarak dijitalleşmeye, inovasyona, teknolojiye önem verdiklerini belirtti.

Sorun 32 dakikada çözülüyor

Beyazgül, bozuk yol sorununun cihaz sayesinde kısa sürede onarıldığını belirterek, "Bu vizyonla Şanlıurfa'yı her gün bir adım daha ileriye taşıyoruz. Akıllı Tespit Sistemi ile şehrimizin yol konforu düzeyini arttırmayı hedefliyoruz. Tasarımı ve üretimi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait olan bu sistemde yollarımızda konforlu ulaşımı olumsuz etkileyecek unsurlar tespit ediliyor. Anlık olarak GPS üzerinde alınan konum bilgisi fen işleri daire başkanlığımıza SMS yoluyla bildiriliyor. Ekipler konuma yönlendirilerek anında gerekli müdahaleyi gerçekleştiriyorlar. Toplu taşıma aracı aynı güzergahta 2'nci turunu tamamlamadan önce ekipler müdahale etmiş ve sorun ortadan kalkmış oluyor. Kurduğumuz bu sistemle sorunlar ortalama 32 dakika içerisinde çözülüyor. Hızımızı teknolojiden, enerjimizi halkımızdan ve şehrimizden alıyoruz. Bu akıllı tespit sistemi şehrimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Otobüslere yerleştirilen cihazlar ile bozuk yollar tespit edilip anında müdahale ediliyor

Kaynak: İHA

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