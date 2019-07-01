Otobüs beklediği duraktaki banka parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

İtfaiye ekipleri bankı keserek küçük kızın parmağının sıkıştığı yerden çıkardı

Kesim sırasında zarar görmesin diye sağlık ekipleri çocuğun yüzünü kapattı

KOCAELİ – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ailesiyle otobüs beklediği durakta parmağı bank deliklerine sıkışan küçük kız çocuğunu, itfaiye ekipleri bankı keserek kurtardı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Körfez Tütünçiflik Barbaros Mahallesi üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barbaros Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki durakta annesi ve kardeşiyle birlikte otobüs bekleyen A.A. adlı kız çocuğunun parmağı bir anda oturduğu bankın deliklerine sıkıştı. Kendi çabaları ile parmağını yerinden çıkaramayan A.A.'yı annesi de kurtaramayınca 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istendi.

Sağlık ekipleri yüzüne perde yaptı, itfaiye kurtardı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir kesme makinesi ile duraktaki bankı keserek A.A.'nın parmağının bulunduğu alanı keserek banktan ayırdı. Kesim sırasında duyarlı sağlık ekipleri ise makineden çıkan kıvılcımlardan zarar görmemesi için A.A.'nın yüzünü sedye örtüsü ile kapattı. Parmağı bankta sıkışan delikten kurtarılan küçük kız, tedbir amacıyla ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA