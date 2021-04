Otizmli çocuklar, ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı

Mersin'de, Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle ilk kez ata binen otizmli çocuklar, heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı

MERSİN - Toroslar Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde otizmli çocuklara ilk kez ata binme heyecanı yaşattı. Uzman hocalar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, otizmli çocukların tedavisinde önemli bir yöntem olan Hipoterapi de kullanılarak bu özel çocuklara, atı sevdirmek ve korkmamalarını sağlamak amaçlandı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Şehit Fikri Dilsiz İlkokulunda eğitim gören özel öğrencileri, at binme etkinliğinde buluşturdu. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, ilçede bulunan At Binme Merkezinde yapıldı. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan otizmli çocuklara, Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezindeki alanında uzman psikologlar ve okul öncesi öğretmenler eşlik etti. Başkan Yılmaz'ın eşi Meltem Yılmaz da çocukları yalnız bırakmayarak, yakından ilgilendi. Başkan Atsız Afşın Yılmaz'ın gönderdiği tişört ve şapkaları takarak eğitmenlerin yardımıyla pistte tur atan özel çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Toroslar Belediyesinin düzenlediği at binme etkinliğinde ilk kez ata binmenin heyecanını yaşayan 9 yaşındaki Muhsin Binal'ın at üstündeki "Biz kazandık" nidası ise otizme karşı farkındalığın önemli bir parçası oldu. Ata bindiği için çok mutlu olan minik Muhsin; etkinlik için teşekkür etti.

Otizmli çocuklar, at binme etkinliğinin ardından ellerini istedikleri renge boyayarak el baskısı yaptı. "Otizmin Farkındayız" yazılı pano, çocukların el izleriyle renklendi.

"Kızım Eylül, ilk kez ata bindi"

11 yaşındaki Eylül Hazne Demir'in annesi Raife Demir, kızlarının böyle bir etkinliğe ilk defa katıldığını kaydederek, "Kızım Eylül, Toroslar Şehit Fikri Dilsiz İlkokulunda eğitim görüyor. Bu etkinliği duyduğunda çok heyecanlandı ve sabaha kadar uyuyamadı. Bugün de ilk kez ata binmenin mutluluğunu yaşadı. Her zaman yanımızda olan Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a, özel bireyler için gösterdiği hassas yaklaşımından dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayat farklılıklarla daha özeldir, yeter ki biz farkında olalım"

Başkan Yılmaz ise otistik çocuklara en büyük faydanın onların sosyalleşmesine yardımcı olmak olduğunu belirterek, "Otizm, engel değil, bir farkındalıktır" dedi.

Özel bireylerin eğitim ve rehabilitasyonları konusunda her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Yılmaz, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli çocuklarımızı At Binme Merkezine götürerek çocuklarımızın atlar ile bir arada zaman geçirmelerini sağladık. At binmenin, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri için faydalı olduğu bilinmekte. Biz de bundan yola çıkarak özel çocuklarımıza ilk kez ata binme heyecanı yaşattık. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk için çalışıyoruz. Otizmli çocuklarına gözü gibi bakan ailelerimizin ve özel çocuklarımızın daima yanında olacağız" diye konuştu.

