Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist tutuklandı

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde Kırgızistan uyruklu kadın Turist C.A.'nın çantasını çalan Almanya uyruklu Mark Drommel (34), jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat'ın Sorgun Titreyengöl turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Kırgızistan uyruklu C.A., cuma günü otelin lobi bölümünde otururken çantasını bırakarak tuvalete gitti. Döndüğünde çantasını bulamayan C.A., yaklaşık 10 bin 90 dolar ve bir miktar Kırgız Somu bulunan çantasının çalındığını belirterek şikayetçi oldu.