Otel bahçesindeki düğün töreni, havai fişekten çıkan yangının söndürülmesinin ardından devam etti
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Otel bahçesindeki düğün töreni, havai fişekten çıkan yangının söndürülmesinin ardından devam etti

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir otelin bahçesinde yapılan ve atılan havai fişekten çıkan yangın nedeniyle durdurulan düğün töreni, alevlerin söndürülmesinin ardından devam etti.

09.08.2020 23:03 | Son Güncelleme: 09.08.2020 23:36

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir otelin bahçesinde yapılan ve atılan havai fişekten çıkan yangın nedeniyle durdurulan düğün töreni, alevlerin söndürülmesinin ardından devam etti.

Esenler Mahallesi Yeni Sille Caddesi'ndeki bir otelin bahçesinde organize edilen düğünde atılan havai fişek nedeniyle yangın çıktı.

Havai fişeklerin tutuşturduğu bodur ağaçlarını Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın kısa süreli paniğe neden olurken, düğüne katılanlar bahçeden çıkarıldı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından düğün töreni devam etti.

Otel bahçesindeki düğün töreni, havai fişekten çıkan yangının söndürülmesinin ardından devam etti

Kaynak: AA

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