Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile Kırgızistan Issık Göl Üniversitesi arasında işbirliği protokolü yapıldı
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile Kırgızistan Issık Göl Üniversitesi arasında işbirliği protokolü yapıldı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile Kırgızistan Issık Göl Üniversitesi arasında işbirliği protokolü yapıldı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ile Kırgızistan Issık Göl Devlet Üniversitesi arasında ikili işbirliği protokolü ve Mevlana Değişim Programı anlaşması imzalandı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ile Kırgızistan Issık Göl Devlet Üniversitesi arasında ikili işbirliği protokolü ve Mevlana Değişim Programı anlaşması imzalandı.

OKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın Karakol kentindeki törende, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ile Kırgız Cumhuriyeti Issık Göl Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Askarbek Imanbaev, protokole imza attı.

Törene, her iki üniversitenin rektör yardımcıları da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, "Her yıl değişim programları ile dünyanın ve ülkemizin farklı yerlerinden öğrencileri üniversitemizde misafir ederek, kendi öğrencilerimizi de başka ülkelere ve başka üniversitelere göndererek kültürlerarası etkileşimi arttırıyoruz. Bu doğrultuda Kırgızistan ve Türkiye arasında bilim ve kültürde kurulan köprülerin güçlendirilmesini de hedefliyoruz. İmzalamış olduğumuz anlaşma ve protokolün, iki ülke ve iki üniversite adına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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