OSMANİYE Kadirli'de sağanak hayatı felç etti
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OSMANİYE Kadirli'de sağanak hayatı felç etti

Kadirli'de sağanak hayatı felç ettiOSMANİYE?'in Kadirli ilçesinde, yaklaşık 45 dakika etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

11.08.2020 22:24 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:28

Kadirli'de sağanak hayatı felç etti

OSMANİYE?'in Kadirli ilçesinde, yaklaşık 45 dakika etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar sular altında kalırken şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle ağaçlar devrildi, bir evin çatısı uçtu. İlçe merkezinde saat 18.15 sıralarında başlayan sağanak yaklaşık 45 dakika sürdü. Yağmura hazırlıksız yakalanan Kadirlili vatandaşlar yolda yürürken zorluk yaşadı. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kalırken bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Dakikalar içinde neredeyse ilçenin her bölgesinde su taşkınları yaşanırken bazı evlerin bodrum katları ise sular altında kaldı. Sağanağın etkisiyle Bülbül Deresi taştı. Belediye ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.

HORTUM, EVİN ÇATISINI UÇURDU

Ayrıca ilçede görülen şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle de birçok ağaç devrilirken bir evin ise çatısı uçtu. Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki evinin hortum nedeniyle çatısı uçan Mazlum Demir, bir anda evlerinin çatısız kaldığını ve neye uğradıklarını şaşırdığını söyledi. Demir'in evindeki eşyalar ise yağmurdan ıslanarak kullanılmaz hale geldi. Bir vatandaş ise etkili olan hortumun şiddetini cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

OSMANİYE Kadirli'de sağanak hayatı felç etti

Kaynak: DHA

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