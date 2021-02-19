Osmaniye emniyetinden uyuşturucu kullanımının önlenmesi eğitim semineri
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik online eğitim semineri düzenlendi.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik online eğitim semineri düzenlendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen seminere, Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezinde görevli 51 personel katıldı.
Online eğitim seminerinde katılıcılara, Narko Rehber, En İyi Narkotik Polis Anne, UYUMA Projesi konusunda bilgilendirme yapıldı.
Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından "iki ekmek" isimli kısa film gösterimiyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman