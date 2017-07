Osmaniye'de "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" Projesi

Osmaniye'de, "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" programı kapsamında eğitim alan kadın girişimcilere sertifika verildi.





Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kadın girişimcileri kutladığını belirtti.



Devletin ve hükümetin kadınlara yönelik çok sayıda proje ürettiğini ifade eden Vali Coşkun, şunları kaydetti:



"Bilgi desteğinin yanında proje desteğinin de devreye girmesi kadınlarımızın doğasında bulunan üretkenliğin bir bakıma ödüllendirilmesi adına atılmış güçlü bir adımdır. Bu minvalde, devletimiz ve hükümetimizin hayata geçirdiği yatırım, uyguladığı teşvik ve verdiği destekler ile çiftçilerimizin, üreticimizin, özellikle üreten kadınlarımızın her zaman yanında olmaya devam ederek, ilimizin tarım alanındaki potansiyelinin daha da güçlenmesini sağlamak amacımız olacaktır. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasını sağlayacak her türlü girişimi her zaman destekleyeceğiz. Girişimci ruhlarını ortaya koyan tüm kadınları kutluyor, ilimizi ülke genelinde temsil edecek kadın girişimcilere başarılar diliyorum."



İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam ise, "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" programı kapsamında düzenlenen kurslara 91 kadın çiftçinin katıldığını, bunlardan 80 girişimcinin proje hazırladığını belirtti.



AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da, projenin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti.



Kadınların elinin değdiği yerde bereket ve başarı olduğunu aktaran Durmuşoğlu, "Kadınlarımızın başımızın üzerinde yeri vardır. Sizler her türlü ödüle layıksınız." dedi.



Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ve her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Durmuşoğlu, "15 Temmuz gecesi vatandaşlarımız tarih yazdı. Başta siz bacılarımız, bayraklarınızı alarak Sayın Cumhurbaşkanımızın işaretiyle sokaklara çıktınız. Demokrasiye, devletimize, bayrağımıza, milletimize, ezanımıza, vatanımıza sahip çıktınız." diye konuştu.



Konuşmalardan sonra kadın çiftçilere sertifika ve ödülleri verildi.