Osmaniye'de Kovid-19 testi pozitif çıkanlar karantina sürecinin ilk 7 gününü yurtlarda geçirecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de Kovid-19 testi pozitif çıkanlar karantina sürecinin ilk 7 gününü yurtlarda geçirecek

24.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:42
Osmaniye'de Kovid-19 testi pozitif çıkanlar karantina sürecinin ilk 7 gününü yurtlarda geçirecek

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanlar, karantina sürelerinin ilk 7 günü devlet yurtlarında kalacak.

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanlar, karantina sürelerinin ilk 7 günü devlet yurtlarında kalacak.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda bir dizi karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda ülke geneline göre, Osmaniye'deki vaka oranının yüksek seyretmesi ve vakaların çoğunluğunun aile içi bulaşıcı olması nedeniyle Kovid-19 testi pozitif çıkan ve hastane yatışı bulunmayanların karantina sürecinin, ilk 7 gününü Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Zeki Müren İrem Derici
Spor Can Bartu Ünal Karaman Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Türk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de Kovid-19 testi pozitif çıkanlar karantina sürecinin ilk 7 gününü yurtlarda geçirecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 10:46:02. #1.16#
title