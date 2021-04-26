Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel

9 SAATİR DEVAM EDİYOROsmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında saat 14.00 sularında başlayan yangın, yaklaşık 9 saattir devam ediyor.

9 SAATİR DEVAM EDİYOR

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında saat 14.00 sularında başlayan yangın, yaklaşık 9 saattir devam ediyor. Adana ve Hatay itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de destek verdiği çalışmalarda, yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçrama riskinin önlendiği bildirildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan ya da ölen kimsenin olmadığı yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor. 


Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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