Evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi
20.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:13
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uygulandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uzunbanı Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bildiği üzerine adrese operasyon düzenledi.
Polis, evde Kovid-19 tedbirlerinin ihlal ederek kumar oynadığını belirlediği 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uyguladı.
Ev sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı