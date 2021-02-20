Evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi
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Evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi

20.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:13

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uzunbanı Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bildiği üzerine adrese operasyon düzenledi.

Polis, evde Kovid-19 tedbirlerinin ihlal ederek kumar oynadığını belirlediği 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uyguladı.

Ev sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi
Evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi
Evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi
Evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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