Osmaniye'de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Osmaniye'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü R.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının saklandığı adresi belirleyen güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonla R.T'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Son dakika haberi: Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

 Eren Kış-7 operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristlerden biri yeşil, diğeri turuncu kategoride

Eren Kış-7 operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristlerden biri yeşil, diğeri turuncu kategoride

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title