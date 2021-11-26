Osmaniye'de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü R.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının saklandığı adresi belirleyen güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonla R.T'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



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