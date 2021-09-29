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Son dakika haberi! Osmaneli'nde polis ekipleri taksileri denetledi

AA / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Osmaneli'nde polis ekipleri taksileri denetledi

Son dakika haberine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde polis ekiplerince taksilere yönelik denetim yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde polis ekiplerince taksilere yönelik denetim yapıldı.

Osmaneli Emniyet Müdürü Ali Özgan koordinesinde, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla yapılan uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Denetimlerde, taksi şoförlerinin taksimetre açıp açmadıkları, emniyet kemeri kullanımı, fatura kesimi ile yolculara karşı davranışları denetlendi.

Takside yolcu olarak bulunan kişilere, şoförün yolculuk süresince sigara kullanıp kullanmadığı, trafik ışıklarına riayet edip etmediği ve cep telefonu kullanıp kullanmadığı gibi konularda sorular yöneltildi.

Denetimle ilgili açıklamalarda bulunan taksi şoförleri ve yolcular, güvenli yolcu taşımacılığı noktasında yapılan denetimlerden memnun olduklarını ifade etti.

Son dakika haberi! Osmaneli'nde polis ekipleri taksileri denetledi

Son dakika haberi! Osmaneli'nde polis ekipleri taksileri denetledi

AA / Zeki Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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