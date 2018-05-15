Örtülü Ödenekten 4 Ayda 747 Milyon TL Harcandı

Maliye Bakanlığı bu yılın ilk 4 ayında gerçekleşen bütçe verilerini açıkladı. Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın harcama yetkisinde olan gizli hizmet giderleri örtülü ödenek kaleminden Nisan ayında 203 milyon lira, ilk 4 ayda ise 747 milyon lira para harcandı. Afrin operasyonunun yavaşlamasıyla güvenlik ve savunma harcamaları ise düşmeye başladı.

BÜTÇE AÇIĞI SON 4 AYDA ARTTI

Resmi verilere göre, Ocak-Nisan döneminde bütçe açığı yüzde 29,6 oranında artarak 23,2 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bütçe açığı 17,9 milyar liraydı.