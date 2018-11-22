Ortaokul'da Nöbetçi Öğrencinin Makamı Var

Sivas'ın Ulaş ilçesi Vali Lütfi Tuncel Ortaokulunda, nöbetçi öğrencinin kendine özel masası ve koltuğu var.

Okulda nöbetçi olan öğrenci, o gün tüm okuldan sorumlu oluyor, okul yönetimi de öğrenciye verdiği değeri göstermek için, ona özel masa ve sandalye tahsis diyor

Okul Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere her türlü değeri yaşatarak öğrettiklerini söyledi.

Bu uygulamaya değerler eğitimi kapsamında öğrencilerde sorumluluk bilincini geliştirmek için başladıklarını aktaran, "Çocuklar nöbetçi olacakları günü iple çekiyorlar. Görevlerini büyük bir ciddiyet ve sorumluluk duygusu içinde yapıyorlar. Bazı veliler çocuklarının nöbetçi oldukları gün çocuğu sanki yeni bir işe başlamış gibi okula birlikte geliyorlar, öğretmenlere börek getiriyorlar. Velilerin bu hareketleri bu uygulamaya değer verdikleri ve hoşlarına gittiğini gösteriyor." diye konuştu.

Nöbetçi öğrenci Ahmet Turan Taçyıldız da, "Kendimize ait güzel bir masa, makam koltuğu, masanın üzerinde Türk bayrağı ve isimliği, misafir koltukları ile müdür makamını andıran bir çalışma köşesi mevcut. Nöbetçi olmayı çok seviyoruz. Maalesef her arkadaşımıza üç ayda bir sıra geliyor. Daha çok nöbet tutmayı ve görev almayı istiyoruz.

Makam koltuğunda otururken kendimi müdür yardımcısı gibi hissediyorum. Ziyaretçilerin kayıtlarının tutuyoruz, misafirlerimize çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Okula geç kalan öğrencilerin kayıt

altına alıyor, küçük evrak işlerinin yapıyoruz. Koridorda sessizlik ve düzeni sağlıyoruz." dedi.