Ormanlık alanda bulunan yavru karacaya anne şefkati

Ormanlık alanda bulunan yavru karacaya anne şefkati Koruma altındaki karaca biberonla besleniyor Çorum'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda bulunan yavru karaca, bakıma alındığı hayvan barınağında biberonla besleniyor.

Ormanlık alanda bulunan yavru karacaya anne şefkati

Koruma altındaki karaca biberonla besleniyor

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda bulunan yavru karaca, bakıma alındığı hayvan barınağında biberonla besleniyor.

Edinilen bilgiye göre, İskilip ilçesinde denetim yapan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ormanlık alanda yavru bir karaca buldu. Bir süre çevrede inceleme yapan ekipler, annesini bulamadıkları yavru karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. DKMP ekipleri tarafından teslim alınan karaca, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilerek koruma altına alındı.

'Çocuğumuz gibi bakıyoruz'

Yaklaşık 2 aylık olan karaca yavrusuna çocukları gibi baktıklarını dile getiren Veteriner Hekim Mehmet Gültekin, "Annesiz olduğu düşünülen yavru karaca yaklaşık bir haftadır misafirimiz. Karacayı bulan hemşehrilerimiz bir süre annesini beklemişler. Ama annesiz doğada yaşamını sürdüremeyeceği için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla bize getirdiler. Yaklaşık 2 aylık olduğunu tahmin ediyoruz. Personelimiz doğal keçi sütü ile beslemesini yapıyor. 24 saat bakımı gerçekleştiriliyor. Kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz. Kendi başına hayatta kalabilecek duruma geldiğinde tekrar doğal ortamına salacağız." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı