Orman yangınlarıyla mücadele eden Lübnan Türkiye'den yardım istedi

Orman yangınlarıyla mücadele eden Lübnan Türkiye'den yardım istedi

Lübnan yönetimi, ülkenin çeşitli bölgelerinde gece başlayan orman yangınlarının söndürülmesi için Türkiye ve komşu ülkelerden yardım talep etti.

15.10.2019 23:42
Orman yangınlarıyla mücadele eden Lübnan Türkiye'den yardım istedi

Lübnan yönetimi, ülkenin çeşitli bölgelerinde pazartesi günü başlayan orman yangınlarının söndürülmesi için Türkiye ve komşu ülkelerden yardım talep etti.


Sivil Savunma Genel Müdürü Raymun Hattar, ülkenin kuzeyindeki farklı bölgelerindeki 103 noktada yangın çıktığını belirtti. Hattar, yangınları söndürme çalışmalarına 200'e yakın sivil savunma ekibinin katıldığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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