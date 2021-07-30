ORMAN İŞÇİLERİ DUMANDAN ETKİLENEN ALMAN VATANDAŞINI AYRANLA HAYATA DÖNDÜRDÜ (1)

ANTALYA Manavgat'taki orman yangınında, bir Alman vatandaşı alevlerin arasından Orman Genel Müdürlüğü işçileri tarafından kurtarıldı.

ANTALYA Manavgat'taki orman yangınında, bir Alman vatandaşı alevlerin arasından Orman Genel Müdürlüğü işçileri tarafından kurtarıldı. O anları anlatan bir orman işçisi, dumandan etkilenen yaşlı Alman'a ayran verdiklerini, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ekiplerine teslim ettiklerini belirtti.

Manavgat yangını söndürmek için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, bölgede yaşayan bir Alman vatandaşı da son anda kurtarıldı. Orman Genel Müdürlüğü işçilerinin çalışma yaptığı alanda farkettikleri yaşlı Alman vatandaşı, alevlerin arasından alınıp yola çıkarıldı. Yaralı olduğu görülen Alman'a ilk müdahaleyi yapan orman işçileri, ardından kendisini sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayı anlatan bir orman işçisi, kendisine ayran verdiklerini ve yardım ettikten sonra sağlık ekiplerine teslim ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı