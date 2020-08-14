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Orduspor küllerinden doğuyor

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan, 1978-79 yıllarında Türkiye'yi UEFA'da temsil eden, yetiştirdiği birçok futbolcuyu Türk sporuna kazandıran Orduspor, adeta küllerinden doğuyor.

Orduspor küllerinden doğuyor
14.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:41

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan, 1978-79 yıllarında Türkiye'yi UEFA'da temsil eden, yetiştirdiği birçok futbolcuyu Türk sporuna kazandıran Orduspor, adeta küllerinden doğuyor. Mor-beyazlı takım, amatör kümeden kurtularak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

Türkiye 1. Lig'den düştüğü 1984-1985 sezonundan 26 yıl sonra 2011 yılında tekrar Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Orduspor, iki sezon kaldığı ligden 2012-2013 sezonunda PTT 1. Lig'e düştü. O tarihten sonra daha toparlanamayan Orduspor, yönetim eksikliği, ekonomik zorluklar derken her yıl bir alt lige düşerek Ordu 2. Amatör Küme'ye kadar geriledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından göreve gelmesiyle birlikte Orduspor'u yeniden ayağa kaldırmak için sabır ve kararlılıkla bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışma sonunda Orduspor, 'Orduspor 1967' ismiyle borçsuz bir kulüp olarak yeniden doğdu.

Orduspor'un kurulduğu 1967 yılında belirlenen ilk logosunu Kulüp Başkanı Savaş Şimşek sayesinde formasına yapıştıran, yine mor beyaz renklerle yeşil sahalarda boy gösteren Orduspor efsanesi, Ordu Amatör Küme şampiyonu olduktan sonra BAL'a yükseldi.

Bir süredir pandemi süreci sebebiyle yerel lig sonuçlarını açıklayamayan Türkiye Futbol Federasyonu, Orduspor 1967'nin gelecek sezon BAL'da mücadele edeceğini açıkladı.

Bu açıklama şehirde büyük sevinç bırakırken, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Orduspor 1967'nin efsane kulüp binasını yeniden onardı. Büyük kulüpleri kıskandıracak otobüsü de kulübe kazandıran Güler, kulübün hedefini 'BAL şampiyonluğu' olarak belirledi. - ORDU

Kaynak: İHA

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