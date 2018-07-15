Ordu Sivilleşti! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanılğına Bağlandı

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili bölüm dikkat çekti.

GENELKURMAY MİLLİ SAVUNMA BAKANI'NA BAĞLANDI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı.

MGK CUMHURBAŞKANI'NIN ÇAĞRISIYLA İKİ AYDA BİR TOPLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle yapılan düzenleme kapsamında, Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının çağrısıyla iki ayda bir toplanacak. Kurula, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.