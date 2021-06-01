Ordu-Giresun Havalimanı'nda asılsız bomba ihbarı uçak seferlerini aksattı
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Ordu-Giresun Havalimanı'nda asılsız bomba ihbarı uçak seferlerini aksattı

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu-Giresun Havalimanı'nda akşam saatlerinde yapılan asılsız bomba ihbarı nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşandı.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda akşam saatlerinde yapılan asılsız bomba ihbarı nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki havalimanına telefonla bomba ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine geniş güvenlik önlemleri alınan havalimanında pistteki ve iniş yapan uçaklarda uzman ekipler tarafından arama gerçekleştirildi.

Uçaklar tedbir amacıyla tahliye edilirken yolcular, havalimanındaki bekleme salonlarına alındı.

Ekiplerin detaylı inceleme ve araştırmaları sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kontrollerin ardından yolcuların tekrar uçağa alınmasıyla seferler normale döndü.

Öte yandan Vali Tuncay Sonel, havalimanına gelerek yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı, yolcularla görüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda asılsız bomba ihbarı uçak seferlerini aksattı
Ordu-Giresun Havalimanı'nda asılsız bomba ihbarı uçak seferlerini aksattı
Ordu-Giresun Havalimanı'nda asılsız bomba ihbarı uçak seferlerini aksattı
Ordu-Giresun Havalimanı'nda asılsız bomba ihbarı uçak seferlerini aksattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
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