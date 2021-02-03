Ordu'da örtü yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
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Ordu'da örtü yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

03.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:38
Ordu'da örtü yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 itfaiye eri yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 itfaiye eri yaralandı.

İlçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde çıkan örtü yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan Kerim Yılmazlı yönetimindeki 52 KH 292 plakalı itfaiye aracı, Fatsa-Aybastı yolunda devrildi.

Kazada, sürücü Yılmazlı'nın yanı sıra araçta bulunan itfaiye erleri Sezgin Gebeş ile Samet Şaduman yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, örtü yangını olay yerine sevk edilen başka itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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