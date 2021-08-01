Ordu'da fındık hasadı erken başladı
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Ordu'da fındık hasadı erken başladı

Ordu'da fındık hasadı erken başladı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Ekonomi

Ordu'da sahil kesimindeki bazı üreticiler, erken olgunlaşan fındıkları toplamaya başladı.

Ordu'da sahil kesimindeki bazı üreticiler, erken olgunlaşan fındıkları toplamaya başladı.

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık ve Kayabaşı mahallelerinde bazı üreticiler fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, kimisi de mevsimlik tarım işçisi tutuyor.

Sabahın erken saatlerinde bahçeye giden üreticilerden bazıları 500 ila 1000 kilogram fındık topladı.

Saraycık Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla bahçesindeki fındıkları toplayan üreticilerden Sabri Pala, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasada başladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Fındığın kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Pala, özellikle güneş alan bahçelerdeki ürünün erken olgunlaştığını dile getirdi.

Geçen sezona oranla bahçesindeki fındık miktarının biraz düşük olduğunu belirten Pala, fındığa geçen yıla oranla yüksek fiyat beklediklerini kaydetti.

Kayabaşı Mahallesi'ndeki üretici Esat Güzelhan ise hasat için işçi tuttuğunu dile getirerek, ilk gün yaklaşık 500 kilogram fındık topladıklarını belirtti.

Yaklaşık 15 gün fındık hasadı yapacaklarını aktaran Güzelhan, daha sonra fındığı harmanda kurutup patoza (fındık ayıklama makinesi) vereceklerini dile getirdi.

İşçilerden Pembe Durak da fındık toplamanın zorluğuna işaret ederek 180 lira yevmiye ile fındık hasadında çalıştıklarını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık hasadının sahil kesiminde 7 Ağustos, orta kesimde 12 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 17 Ağustos'ta başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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