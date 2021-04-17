Ordu'da eski ev mimarisi yeniden canlanacak
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Ordu'da eski ev mimarisi yeniden canlanacak

Ordu'da eski ev mimarisi yeniden canlanacak
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu Büyükşehir Belediyesi, eski mimariyi yeniden canlandırmak amacıyla "Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi" yarışması düzenledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, eski mimariyi yeniden canlandırmak amacıyla "Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi" yarışması düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışma ile 19 ilçede yöresel mimariye uygun yeni yerleşim yerleri yapmak, bu yapıları yaygınlaştırmak ve yöresel mimariye olan ilgiyi artırmak hedefleniyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler, "www.yarisanordu.com" adresinden başvuru yapabilecekler. Başvuru yapanlar, hazırlamış oldukları projelerini 1 Temmuz'a kadar teslim edebilecekler.

Adayların projeleri jüri tarafından değerlendirilerek 12 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak, 16 Temmuz'da ise ödül töreni gerçekleştirilecek.

Yarışmanın birincisine 50 bin, ikincisine 35 bin, üçüncüsüne ise 25 bin lira ödül verilecek. İlk 16 mansiyon yarışmacıya da 10 bin lira ödül takdim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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