Ordu'da arıcılara verimin artırılması için eğitim

ORDU (İHA) - Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcılar için, bilgilendirici eğitim düzenleniyor. Bu yıl 4 ilçede düzenlenecek olan ve farklı ilçelerden de arıcıların katılım sağlayacağı eğitimler ile hem arıcılığın sürdürülebilirliği, hem de balda verim ve kaliteyi arttırmanın yolları gibi konular ele alınıyor.

Türkiye bal üretiminde 610 bin kovan varlığı ve 2 bin 500 arıcı ile birinci sırada olan Ordu'da, arıcıların daha fazla bilgilendirilmesi, kalite ve üretimin artması adına bilgilendirici eğitim toplantıları devam ediyor. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde düzenlenen ve ilçelerdeki arıcıların katılım sağladığı toplantılarda, arıcılara hem mevcut arı hastalıkları ve zararları ile ilgili bilgiler veriliyor, hem de balda kalıntının önlenmesine yönelik eğitim gerçekleştiriliyor.

"Balda çeşit ve kaliteyi arttırabilirsek, arıcılığın Ordu'ya sağladığı ekonomik katkıyı da arttırırız"

Çatalpınar ilçesinde arıcılara yönelik eğitim programı hakkında konulan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, arıcıların Türkiye'nin değişik yerlerine gitmek sureti ile bal üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Gezgin arıcıların, Ordu ekonomisine yıllık yaklaşık 400 milyon TL katkı sağladıklarını söyleyen Yılmaz, "Bu katkının daha fala olmasını ve arıcılarımızın daha fazla kazanmasını istiyoruz. Bunun olacağına da inanıyoruz çünkü şuanda arıcılarımız bal üretimi ve bunun yanında bir miktar polen üretimi ile bu 400 milyon TL rakamlarına ulaşıyorlar. Eğer biz arı ürünlerini çeşitlendirebilirsek, balda kaliteyi arttırabilirsek, bu ilin ekonomisine arıcılık sektörünün yapmış olduğu katkıyı da daha arttırabiliriz, bunun farkındayız. Bu amaçla çeşitli projeler uygulamak suretiyle ilimizde arı ürünlerinin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Arıcılarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz, arıcılığın büyümesi adına da desteklerin yapıldığını belirterek, "Özellikle farklı kaynaklardan dağıttığımız 10 binin üzerinde polen tuzağı ile polen üretimini artırmak istiyoruz, yine polen üretiminin yanında propolis ve arı sütü üretimi de ilimizde artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte uygulayacağımız yeni projelerle yine polen tuzağı ve arı sütü üretimine yönelik malzemelerin dağıtımına devam edeceğiz. Yeni acılarımızı ve özellikle de kadın acılarımızı arı sütü ve polen üretimine yönlendirmiş, teşvik etmiş olacağız. Tabii, tüm bunları yapabilmek için her şeyin başı eğitim diyerek acılarımızı bilgilendirmeye bilinçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarına da ihmal etmeden devam ediyoruz şu anda Arı Yetiştiricileri Birliğimiz ile Çatalpınar ilçemizde bir eğitim programı gerçekleştirdik. Arıcılarımıza hem mevcut arı hastalıkları ve zararları ile ilgili, balda kalıntının önlenmesine yönelik eğitim veriliyor. Bu eğitimlerimiz farklı ilçelerimizde, arıcılığın yoğun olarak yapıldığı ilçelerimizde eğitimlere devam edeceğiz. Burada acılarımızı hem teknik konularda bilgilendirirken, bir yandan da arıcılık sektörünün ilimizde çok daha iyi yerlere gelmesi adına yapılacak çalışmalar uygulanacak projeler hakkında da ayrıca bakanlığımızın desteklemeleri hakkında da acılarımıza bilgi vermiş oluyoruz ve onların taleplerini alıyoruz. Bu aldığımız talepler doğrultusunda da yeni projeler hazırlamak suretiyle arıcılık sektörünün ilin ekonomisine çok daha fazla katkı sağlaması amaçlanıyor. Bu noktada birliğimizden önemli bir görev üstlenmiş durumda, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliğimiz başkan ve yöneticileri ile beraber sektörün çok daha iyi yerlere gelmesi adına, çalışmalarımız ve projelerimiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

"Arıcılarımızın kovan verimlerini arttırmayı amaçlıyoruz"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ise bu eğitimler ile arıcıların daha çok bilgi sahibi olduğunu ve bilim ile uygulamayı birleştirdiklerini ifade ederek, "Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile her yıl ortaklaşa eğitim toplantılarımızı düzenliyoruz. Bu yıl, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden arı hastalıkları ile ilgili Levent Aydın hocamız geldi, kendisi de dalında uzman bir hocamız. Uygulamaları zaten arıcılarımız sahada yapıyor. Biz, bilim ve uygulamayı birleştirerek arıcılarımıza faydalı olmak ve arıcılarımızın kovan verimlerini arttırmayı amaçlıyoruz. Bugün Çatalpınar ilçemizde eğitime başladık, 4 ilçemizde daha eğitim yapacağız. Bu toplantıların amacına uygun olarak devam ettiğini görüyoruz. Katılım da güzeldi, bu eğitimlerde hem toplantılarımızı düzenliyor, hem de arıcılarımız ile bir araya geliyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi'nde görevli Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın tarafından, salonda bulunan arıcılara yönelik eğitim verildi. Eğitimde arı hastalıkları, arı sağlığı ve balda kalıntı gibi konuları içeren çeşitli konularda bilgiler paylaşıldı. - ORDU