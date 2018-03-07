Opec'ten Petrol Üreticisi Ülkelere İş Birliğinin Devamı Çağrısı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, petrol piyasasında ve fiyatlarında sürdürülebilirliğin devam edebilmesi için üretici ülkeler arasında iş birliğinin sürmesi çağrısında bulundu.

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'nın ikinci gününde konuşan Barkindo, 2014 yılının ikinci yarısından itibaren petrol fiyatlarındaki düşüşün herkesin tahmininden uzun sürdüğünü belirterek, bugüne kadar küresel petrol endüstrisinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık kaybın oluştuğunu söyledi.

Barkindo, OPEC ve kartel dışındaki ülkelerin 2016 yılı sonundaki "İşbirliği Deklarasyonu" anlaşması kapsamında petrol üretim kesintilerini bu yılın sonuna kadar uzattığına işaret ederek, "Yalnız başımıza yürüyemeyiz. Birlikte çalışmalıyız. Sürdürülebilirliği sağlamamız için iş birliği halinde olmamız önemli." ifadelerini kullandı.

ABD'li kaya petrolü üreticileriyle dün görüşmeler yaptığını kaydeden Barkindo, Amerikalı şirketlerle küresel piyasada rekabetçi kalmanın yolları, üretim maliyetini azaltma ve üretim verimliliğini artırma hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Barkindo, OPEC üyelerinin dünyada bilinen petrol rezervlerinin yüzde 80'ine sahip olduğuna dikkati çekerek, "Birçok OPEC ülkesi hala dünyada en ucuz üretim maliyetine sahip. OPEC, gelecekte de dünyanın en güvenilir petrol tedarikçisi olmaya devam edecektir. Petrolün 2040'a kadar dünyanın en hakim enerji kaynağı olmasını öngörüyoruz." dedi.

"OPEC petrolü rekabetçi ve ucuz olmaya devam edecek"

Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Salih Al Sada da petrolün varil fiyatının 2014'ün ortasında 120 dolardan 2016 başında 27 dolara kadar gerilemesiyle petrol piyasasında hem üreticilerin hem de tüketicilerin zarar gördüğünü belirtti.

Al Sada, OPEC üyelerinin iş birliği içinde hareket ederek ve OPEC dışındaki bazı üretici ülkelerle de ortak çalışarak 2016'da "İşbirliği Deklarasyonu" anlaşmasına ulaştığını ve bu sayede küresel piyasada yeniden dengenin oluştuğunu vurguladı.

Geçen sene ABD'nin kaya petrol üretiminin OPEC'in üretim kesintisinden daha fazla olduğuna dikkati çeken Al Sada, "Buna rağmen OPEC üyelerinin ürettiği geleneksel (konvansiyonel) petrol piyasada rekabetçi ve ucuz olmaya devam edecek, gelecekte de gücünü koruyacak." değerlendirmesini yaptı.

Al Sada, küresel enerji talebi içinde petrolün en üst sırada gelmeye devam etmesinin beklendiğine değinerek, OPEC ve bu örgüt dışındaki ülkeler arasındaki iş birliği sayesinde üretim verimliliğinin artmasını umduğunu dile getirdi.

"Fiyat istikrarı için birliğe ihtiyacımız var"

Kuveyt Petrol Bakanı Bakhit el-Raşidi ise "İşbirliği Deklarasyonu" anlaşmasının uygulamaya konulduğu 2017'nin başından itibaren OPEC'in "doğru yolda" olduğunu söyledi.

Anlaşmanın küresel petrol piyasasında arz fazlasını azaltmaya yardımcı olmasının yanı sıra küresel petrol talebinin de arttığına işaret eden Raşidi, küresel ekonomik büyümenin de geçen sene artış göstermesinin petrol talebine olumlu katkıda bulunduğunu aktardı.

Raşidi, petrol piyasasında fiyat istikrarının hem tüketiciler hem de üreticiler için önemli olduğunu anlatarak, "Dalgalanmalardan uzak fiyat istikrarı petrol sektöründe projeler için çok önemli. Bazı projeler 5 ila 7 yıl sürebiliyor. Nihayetinde fiyat istikrarı için birliğe ihtiyacımız var." diye konuştu.