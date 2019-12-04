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Onlar için özel konser

Düzce Gençlik Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında KYK konferans salonunda düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

04.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:19
Onlar için özel konser

Gençlik Merkezi tarafından 3 Dünya Engelliler Günü kapsamında KYK konferans salonunda düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.


Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için birçok projeyi hayata geçiren Düzce Gençlik ve İl Müdürlüğü, 3 Aralık'ta da engellilerin yanında oldu. Engelli öğrenci ve vatandaşlara KYK Salonunda Gençlik Merkezi müzik grubu Dora konser düzenledi. Dora müzik grubunun seslendirdiği hareketli şarkılarla eğlenen engelli öğrenciler ve vatandaşlar, şarkılara da eşlik ettiler.


Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın da katıldığı konserde, özel eğitim okulu idareci ve öğretmenleri ilk defa bu kadar güzel bir organizasyonla karşılaştıklarını, alışılmışın dışında bir etkinlik olduğunu ve bu tür etkinliklerin daha da arttırılması gerektiğini söyleyerek teşekkür ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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