Önce yürüdüler sonra yemek yediler

03.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:07

Her fırsatta engelliler ve aileleriyle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Dülük Tabiat Parkı'nda düzenlenen programda Alleben1 Yüzme Havuzunda Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli sporcular ve aileleriyle buluştu. İlk olarak Dülük Tabiat Parkı'nda sağlıklı yaşam için düzenlenen yürüyüş etkinliğinde sporcular ve aileleriyle yürüyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra sporcular ve aileleriyle öğlen yemeği yedi. Başkan Fadıloğlu hem yürüyüş esnasında hem de yemekte sporcular ve aileleriyle yakından ilgilendi, uzun süreli sohbetler gerçekleştirdi.

BİZ, ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Yemekten önce programa katılanlara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şehitkamil Belediyesi olarak biz, çok büyük bir aileyiz. 800 bin nüfusumuzla ayrısı gayrısı olmayan, yaşlısı, genci, kadını, erkeği, çocuğu, engellisi, engelsizi çok büyük bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde her kesimden, her yaş grubundan kardeşimiz var. Bu ailenin ferdi olarak bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle sizlerle bir aradayız. Engel; yeter ki kalpte olmasın. Eğer kalpte engel varsa o engelleri aşmamız mümkün değil. Aksi takdirde diğer engeller mutlak suretle adım adım aşılacaktır. Engel, hiçbirimizin kendi inisiyatifi ile talep ettiği bir şey değil.Nasıl ki Anneler Günü, Babalar Günü bir gün olarak saymamız mümkün değilse 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü de bir gün olarak görmek doğru değil. Bunun da uygulamasını sizlerle birlikte yaşıyoruz. Biz de tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte engelli kardeşlerimizle ilgili yapılabilecek her türlü hizmette imkanlarımız dahilinde beraber olmaya gayret gösteriyoruz. Burada Milli Takım'a seçilen sporcu kardeşlerimiz var. Demek ki istenilince her şey yapılabiliyormuş. Onlara o imkanı sunabilmek de bizim asli vazifemiz ama biz bunu kendi imkanlarımızla yapmıyoruz. Sağladığımız imkanlar, sizin imkanınız. Bizim yönetmiş olduğumuz kaynak, milletimizin bize vermiş oldukları emanettir. Biz de bu emaneti yönetirken içerisinde engellisi, engelsizi, yaşlısı, genci, kadını, erkeği ayırt etmeden hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bu iş de bir ekip işidir. Bu ekibin bir parçası olarak ben de yaptığım işten onur ve mutluluk duyuyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."

Kaynak: Bültenler