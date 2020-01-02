On binlerce Yahudi, Talmud'un 7 buçuk yılda okunmasını kutladı
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On binlerce Yahudi, Talmud'un 7 buçuk yılda okunmasını kutladı

New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda 'Siyum HaShas' adlı yeni yıl etkinliğinde Tevrat'ın yorumu olarak görülen 2 bin 711 sayfalık öğretinin 7 buçuk yılda okunmasının tamamlanması kutlandı

02.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:52
On binlerce Yahudi, Talmud'un 7 buçuk yılda okunmasını kutladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde Yahudilere karşı artan saldırıların ardından on binlerce kişi Talmud'un tamamının okunmasını kutlamak için bir araya geldi.


New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda 'Siyum HaShas' adlı yeni yıl etkinliğinde 'ın yorumu olarak görülen 2 bin 711 sayfalık öğretinin 7 buçuk yılda okunmasının tamamlanması kutlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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