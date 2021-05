Ömer Erdoğan: Uzun vadede hayallerimden bir tanesi Bundesliga'da çalışmak

İSTANBUL,- Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun TamSaha dergisine açıklamalarda bulundu. Futbol oynadığı dönemlerde Türkiye'nin en profesyonel isimlerinden birisi olduğunu kaydeden Erdoğan, teknik direktörlük konusunda birçok ismi beğendiğini ancak kendisine örnek aldığı ismin Jürgen Klopp olduğunu ifade etti. Ömer Erdoğan'ın TamSaha dergisine verdiği röportajın tamamı şu şekilde: "Babam 1970'lerin başında iki ablamla annemi Kahramanmaraş'ta bırakıp Almanya'ya çalışmaya gidiyor. Amacı 2-3 sene kalıp, bir araba ya da ev parası kazanıp geri dönmekmiş. Ama oradaki ortamı beğeniyor. Mercedes fabrikasında işe giriyor ve annemleri de yanına alıyor. O gün bugündür annemler orada yaşamaya devam ediyor. Ben kesin dönüş yapmalarını çok istedim ama ikna edemedim. Türkiye'ye de sık sık gidip geliyorlar. Üç ablam var. Tek erkek benim. Almanya'da bir Türk mahallesinde büyüdüm ama Alman okuluna gittim. En büyük sıkıntıyı o dönemde giden gurbetçilerimiz çekti. Çünkü bambaşka bir ülkeye gidiyor ve lisan bilmiyorlar. O zamanki şartlar çok elverişli değil. Çünkü o dönem Türk marketleri, Türk kahvehaneleri yok. Tamamen yurtlarda kalıyor. Kötü muameleyle karşılaşıyorlar. Almanlar ilk giden jenerasyonu bir arada tuttuğu için Türk mahalleleri oluştu ve ben de böyle bir mahallede doğup büyüdüm. Babam 50 senedir orada ama Almancası hala çok iyi değil. Annemin de öyle... Çünkü hiç ihtiyaç duymamışlar. Öyle bir mahallede büyüdüm ama bugün bana bir seçenek sunsalar yine o mahallede büyümek isterim. Çünkü çok güzel bir çocukluk geçirdim. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Bizim orada bir varoluş mücadelemiz vardı. Bizi Almanlarla aynı kategoriye koymadılar. Ne okulda bir tuttular ne de futbol altyapı takımlarında. Bize hep yabancı muamelesi yaptılar. Onun için küçük yaşta çok daha güçlü büyümeyi öğrendik. Mücadele ile geçti çocukluğumuz. Hep kendimizi kabul ettirmeye çalıştık.""BEN 15 YAŞINDA ÇOK DAHA OLGUNDUM"Evet kesinlikle... Üç oğlum var, en büyüğü 15 yaşında... Ben 15 yaşında çok daha olgundum. Kendi ayaklarımın üzerinde duruyordum. Okula, antrenmana kendi başıma gidiyordum. Bugün insanlar çocuklarını tek başına servissiz göndermiyor."BABAM HİÇBİR MAÇIMI KAÇIRMADI""Babam spora ve futbola çok meraklıydı. 7-8 yaşındayken babam beni keşfederek bir altyapı takımına kaydetti. 1984'te ilk kez lisanslı sporcu oldum. Babam o yaşta belki benim futbolcu olacağımı öngöremezdi ama kendisinin de sevdiği bir sporu benim yapmam onu mutlu ediyordu. Bununla da kalmadı, altyapı dönemimden itibaren her hafta sonu hiçbir maçımı kaçırmadı.""ÇOCUK BEZİ LİGİ" DİYORLAR. 5-6 YAŞINDA ÇOCUKLARA MAÇ YAPTIRIYORLAR""Almanya'da o dönemde bile çok iyi imkanlar vardı. O yaştaki gençlere eğitim verebilecek çok sayıda amatör kulüp vardı. Benim doğup büyüdüğüm Kassel şehrinin nüfusu belki 120-130 bindi ama kendi tesislerine sahip olan abartısız 120 amatör kulüp vardı. Bahsettiğim Türk mahallesine 2-3 kilometre mesafede dört farklı kulüp vardı. O yaşta ligler bile başlıyordu. "Çocuk Bezi Ligi" diyorlar. 5-6 yaşında çocuklara maç yaptırıyorlar. O yaşlardaki eğitimde çocuklara serbestlik tanıyorlar, futbolun temel hareketlerini öğretiyorlar. Ama o maç heyecanını yaşamak bile çocuğu yarışmacı hale getiriyor.""ST. PAULİ'DE ŞUT İDMANINDA KALEYİ DEVİRDİM""Kassel'de profesyonel takım yoktu. O dönem takımın gözde oyuncularından birisiydim. St. Pauli ise Bundesliga'da mücadele ediyordu. Beni keşfedip idmana davet ettiler. Bir hafta Hamburg'a gittim. Allah da yardımcım oldu. Hatta bir güzel anım var. Şut idmanında kaleyi devirdim. O kadar sert vurmuşum ki kale devrildi. Bild gazetesinde, "Denenmeye gelen Ömer Erdoğan, şut idmanında kaleyi devirdi" diye haber çıktı. O gazeteyi hala saklıyorum. Şubat ayıydı ve St. Pauli ligde kalma mücadelesi veriyordu. Buna rağmen teknik direktörümüz dördüncü gün, "Biz senden eminiz. Seninle sözleşme yapmak istiyoruz" dedi. İlk adımı bu şekilde attık. St. Pauli benim için çok önemli oldu. Çünkü ilk defa bu kulüpte profesyonel imkanlarda oynama fırsatı buldum. O bir senede belki çok fazla forma şansı bulamadım ama o ortamı görmek benim için inanılmaz bir avantaj oldu.""BENİ TÜRKİYE'YE GETİREN İLK HOCAM HİKMET KARAMAN""Sağ olsun beni Türkiye'ye getiren ilk hocam Hikmet Karaman. Onunla güzel bir ilişkimiz var. O beni keşfediyor, onun döneminde Süper Lig kariyerime başlıyorum ve 2013'te Bursaspor'da futbolu bırakırken de hocam yine Hikmet Karaman. 15 senede bir başlangıçta beraberdik Hikmet Hocamla, bir de sonda. Erzurum'da o dönem benim için hiç kolay olmadı. İlk defa evimden uzaklaşmıştım. O sırada eşimle yeni tanışmıştık. Onu da Almanya'da bırakıp gelmiştim. Sağ olsun Türkiye'ye uyum sağlamamda işlerimi kolaylaştıran kişi de yine Hikmet Hocam oldu. O da gurbetçi olduğu ve sıkıntıları bildiği için bana sürekli yardımcı oldu. Erzurum'u çok sevdim. Kendimi geliştirme ve bir sonraki adımımı daha sağlıklı atma açısından çok güzel yıllarım geçti orada. Diyarbakır'da da iki sezonluk bir tecrübe yaşadım. Oradaki insanların misafirperverliği ve desteği beni çok mutlu etti. Hem ben oraları sevdim hem oralardaki insanlar beni sevdi.""BÜLENT KORKMAZ VE BARCELONA'DAN GELEN FRANK DE BOER VARDI, ONLARIN ÖNÜNE GEÇMEK KOLAY DEĞİLDİ""Benim gittiğim dönem sıkıntılı bir dönemdi. Ali Sami Yen kapanmış, maçlar Olimpiyat Stadı'na verilmişti. Eminim Ali Sami Yen'de oynamış olsaydık daha iyi bir sezon geçirebilirdik. Oynadığım mevkide kaptan Bülent Korkmaz ve Barcelona'dan gelen Frank de Boer vardı. Onların önüne geçmek kolay değildi. Bir dönem sonra Fatih Hocamız revizyona gidip gençlere yöneldi ve ben de peş peşe maç oynama fırsatı buldum. Fenerbahçe maçında attığım gol sonrası taraftarların bana olan sevgisi arttı. Ancak orada faydalı olabileceğime inancım kalmamıştı ve Aykut Kocaman için Malatyaspor'u tercih ettim. İyi ki de tercih etmişim. Çalıştığım hocalar arasında en iyilerinden birisiydi. Kendisinden çok şey öğrendim. İki sezon sonra da Bursaspor'a transfer oldum.""BURSASPOR'DA ŞAMPİYONLUK BİZİM İÇİN BİR MUCİZEYDİ""Bursa benim için çok şey ifade ediyor. Zaten ailece de oraya yerleştik. Şampiyonluğa gelince bizim için bir mucizeydi. O sene gerçekten takımdaşlık, aidiyet duygusu ve aile ortamının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüm. Bir camianın, bir takımın arkasında duruşu, kulübün doğru yönetilmesi bizi şampiyonluğa taşıdı. Sezona şampiyonluk hedefiyle girmemiş ama Ertuğrul Hocamla bir çıkış yakalamıştık. Fakat sezon içinde öyle bir ortam oluştu ki, takım içindeki saygı-sevgi, kenetlenme, özgüven, taraftarın ve camianın takıma inanması, halkın desteği bize haklı bir şampiyonluk getirdi.""2012'DE "SON SENEM OLACAK" DEDİM VE İLK KEZ FUTBOL SONRASINI DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM""Futbolculuk dönemimi çok profesyonelce yaşadığım için farklı şeylerle kafamı meşgul etmedim. Futbol sonrasına çok kafa yormadım. Ama çalıştığım hocalardan notlar tutmaya başladım. Hocaların olumlu-olumsuz iletişimleriyle, antrenman bilimleriyle ilgili notlar tuttum. 2012'de ise "Son senem olacak" dedim ve ilk kez futbol sonrasını düşünmeye başladım. Futbola çok bağımlıydım. Bana en uygun işin antrenörlük olduğunu düşündüm ve böylece direkt bir geçiş yapıp Ertuğrul Hocamın yardımcılığıyla devam ettim. Hocalarımın hepsinden bir şeyler öğrendim. Biraz geriye gidersek Hikmet Hocamın emeği çok fazla. 1990'ların sonunda kullanılmayan metotları Hikmet Hocamız kullanıyordu. Bu Almanya'da bizim için normaldi ama Türkiye o yıllarda bu seviyeye gelmemişti. Rahmetli Ümit Kayıhan Hocamın da çok ayrı bir yeri var bende. Onunla baba-oğul ilişkimiz vardı. Almanya'ya düğünüme gelmişti. Kendisiyle üç farklı kulüpte çalışma fırsatı buldum. Allah rahmet eylesin. Galatasaray'a beni getiren Fatih Hocamın da yeri ayrıdır; liderlik duruşu, takımın kötü gidişatında motivasyonla dik duruşu çok önemlidir. Dışarıdaki krizleri nasıl yönetebileceği konusundaki tavırları bana örnek oldu. Aykut Kocaman futbolculara özgüven aşılayan bir teknik adamdı. Futbolculuk dönemimin zirvesini Ertuğrul Sağlam ile yaşadım. En uzun süre onunla çalıştım. Benim için rol model oldu. Futbola bakış açısı çok iyidir. Bursa büyük şehir, bazı dengeleri ayarlamanız lazım. Şehrin büyüklerini takıma çekmeniz için bu organizasyona sizin de katılmanız lazım. İnanılmaz güzel yönetiyordu hoca bu durumları.""'HATA YAPACAKSAM DA BİRİNCİ HOCA OLARAK YAPAYIM' DEDİM""O dönemler çok önemliydi. Futbolculuk kariyeriniz olsa da diğer taraftan bakmayı o yıllarda öğrendim. Çünkü futbolcuyken, "Takım kaptanıyım. Sorumluluklarım var. Takımı idare etmem lazım" diyerek, idmandan sonra ekstra çalışıp eve gidiyordum ve olay orada bitiyordu. Ama antrenör olunca böyle değil. Antrenör olarak 25-30 kişilik oyuncu grubunu idare etmek çok farklıydı. Ertuğrul Hoca ile beş yıldır birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Çok iyi bir iletişimimiz vardı. Kafa yapımız uyuyordu. Hocanın oyuncularla olan iletişimi benim için çok önemliydi. Ertuğrul Hoca ile başlamak benim için çok avantajlı bir durumdu. Üç senede çok güzel tecrübeler kazandım. Ama yardımcı antrenörlük de beni kesmedi. Öğrenmenin sonu yok. Üç senenin sonunda, "Ben oldum" demedim ama "Öğreneceksem birinci hoca olmam lazım. Hata yapacaksam da birinci hoca olarak yapayım" dedim.""BURSASPOR'A RAKİP OLDUĞUM MAÇTAN ÖNCE YAKLAŞIK 25 BİN TARAFTAR "BÜYÜK KAPTAN ÖMER ERDOĞAN" DİYE BENİ ÇAĞIRDI" "Çok büyük bir tesadüf. Bahsettiğiniz gibi ilk maçımı Bursa'ya karşı deplasmanda oynamak benim için çok ilginçti. Olumlu bir tarafı vardı. Sağ olsunlar maçtan önce yaklaşık 25 bin taraftar "Büyük Kaptan Ömer Erdoğan" olarak çağırdı beni. Halen tüylerim diken diken oluyor. Bu beni çok mutlu etti. Oyuncularım bile şaşırdı.""KARAGÜMRÜK'TE BAZI ANLAŞMAZLIKLARIMIZ OLDU VE AYRILMAMIZ GEREKTİ""İlk hocalık tecrübemdi. Burada da Süleyman Hurma Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun bize güvendi, yardımcı oldu. Eğer o sektörde var olmak ve devam etmek istiyorsanız başlangıcınızın iyi olması lazım. Karagümrük'e gittiğimde ilk 4-5 haftada istediğimiz sonuçları almasaydık ve beş hafta sonra işimden olsaydım ikinci fırsatı bana kimse verir miydi? Soru işareti... Çok daha zor şartlarda, daha alt liglerde iş bulurdum. Çalışmaların karşılığını almak çok önemli. O takımı 13. sıradan alıp play-off sıralamasına kadar getirdik. Ama sonra bazı anlaşmazlıklarımız oldu ve ayrılmamız gerekti.""YAZ DÖNEMİNDE 500-600 OYUNCU İZLEDİK"Takım Süper Lig'e çıktıktan sonra Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırıyor ve hoca arayışına giriyor. Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak da sağ olsun beni öneriyor başkana... Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'la Ankara'da tanıştık. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Kendimizi tanıttık, hedeflerimizi söyledik. İlk görüştükleri hoca benim. Toplantı sonrasında Lütfü Başkanımız sağ olsun, "Benim için hoca belli oldu. Ömer Hocayla başlıyoruz" diyor. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan takımın başına Süper Lig tecrübesi olmayan, hocalık kariyeri çok fazla olmayan birisini getirmek, onun açısından da riskli gözükebilir. Başkan, "Benim için isim, kariyer, geçmiş önemli değil; benim için gerçekten hırslı, öğrenmeye, kendini geliştirmeye aç, enerji dolu bir hoca istiyorum" dedi ve beni tercih etti. Hatayspor'da işe başladığımda çok fazla zamanımız yoktu. Çok çabuk hareket etmek zorundaydık. Devam etmek istemediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırdık. Çok transfer yapmamız ve takımı sil baştan kurmamız gerekiyordu. İmza attıktan bir hafta sonra kamp başladı. Kamp programı yaparken eksik mevkilere transfer yapmak için de uğraştık. Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak ve ekibimle yoğun bir mesai harcadık. Yaz döneminde 500-600 oyuncu izledik. Ama bu oyuncuların dışında daha önce ekibimle canlı izlediğimiz oyunculara öncelik verdik. Akintola gibi, Münir gibi, Pablo Santos, Ruben Riberio gibi izlediğimiz oyuncuları tercih ettik. Bu konuda yönetimimiz bize güvendi ve seçim hakkı verdi. Bu güvenlerini de boşa çıkarmadık çok şükür. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum."DİOUF'UN KARAKTERİYLE İLGİLİ HEP GÜZEL REFERANSLAR ALDIM""Oyuncu almak kolay, önemli olan oyuncudan performans almak. Size bir örnek vereyim. Mame Diouf'un Stoke City'de iki sezon doğru dürüst maçı yok. İstatistikleri çok iyi değil. Bu oyuncuyu transfer ederken bazı kriterleri değerlendirerek aldık. Mesela beni en çok heyecanlandıran bir konuyu anlatmak istiyorum. Dioıuf'ta ısrar etmemi sağlayan ilginç bir olaydı. Mame, Stoke'tayken rezerv ligde oynadı. Bir maçta bir pozisyon var. Takım arkadaşı penaltı kullanıyor ve penaltı golle sonuçlanıyor. Penaltıyı kullanmayan Mame Diouf, topu filelerden alıp sprintle koşarak orta saha noktasına bırakıyor. Düşünün, Mame Diouf'tan bahsediyorum. Mame bunu Premier Lig'de değil rezerv ligde yapıyor. Futbola karşı ne kadar iştahlı, istekli ve karakterli olduğunu o maçta görüyorum. Tabii Hannover dönemini, Manchester United dönemini zaten araştırdım. Diouf kariyeri büyük oyuncu ama iki senede düşüş yaşayan oyuncu için dersiniz ki, 'Bu oyuncu doymuş.' Fakat o pozisyon beni çok etkiledi. Senegal Milli Takımı'nda oynadığı, benim de tanıdığım arkadaşlarına da ulaştım. Karakteriyle ilgili hep güzel referanslar aldım. Kendisiyle de görüntülü görüşmeler yaptım. O enerjisini zaten görünce anlıyorsunuz. Benim verdiğim mesajlar da onu heyecanlandırdı. Demek istediğim, transfer yapmak çok önemli ama oyunculardan bu verimi alabilmek veya performansının zirvesine getirmek çok daha önemli. Burada sadece kendimden söz etmiyorum. Biz bir ekibiz. Teknik ekibim ve yardımcılarımla beraber oyuncularımı hem fiziksel hem mental hem de taktiksel olarak en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncuların buna karşılık vermeleri de ne kadar karakterli olduklarını gösteriyor. Sonuçta biz isteriz, anlatırız, gösteririz ama oyuncu yapmazsa olumlu dönüş olmaz. Futbolcuda potansiyel varsa ve karakteri de iyiyse biz zaten küçük dokunuşlarla onu yine yukarıya çıkartabiliriz. Oyuncuya iletişim anlamında nasıl dokunmamız gerektiğini hep çalışıyoruz. Hangi ülkenin oyuncusunun nelerden hoşlandığına, ona nasıl davranılması gerektiğine kadar araştırıyoruz. Oyunculara hep yardımcı olmaya çalışıyoruz. En ince detaylara kadar oyuncuları araştırıyoruz. Sırf antrenmanla bu işler oluşmuyor.""BÜTÇEMİZİ ÖĞRENDİK VE 10 LİRAYSA 10 LİRALIK BİR TAKIM KURALIM İSTEDİK""Bu da böyle açıkçası... Burada başkanımız bize güvenmiş ve sorumluluk vermiş. Sezon başlarken iyi sonuçlarla bu güveni geri vermemiz gerekiyordu. Aynı şekilde bunun bir de maliyet tarafı var. Biz sezon başında gelip, "1 milyon euroya şunu alın, 2 milyon euroya bunu alın" diyerek kulübü borca sokup, 3-5 hafta ya da 3-5 ay sonra buradan ayrıldığımızda arkamızda çok büyük bir sıkıntı bırakmış olabilirdik. Bunun önüne geçmek için sezon bütçemizi öğrendik ve 10 liraysa 10 liralık bir takım kuralım istedik. 15 liralık takım kursaydık oyunculara verilen sözleri tutamazdık. Bu sefer başka problemlerle karşı karşıya kalacaktık. Biz 10 liraya çok sayıda ve kaliteli oyuncular almamız gerektiğini biliyorduk. Araştırınca oluyor, buluyorsunuz. Şimdiden gelecek sezon için çalışmalarımıza başladık. Sezonun son maçlarına takımımızı hazırlarken erken hazırlığı da yapmamız gerekiyor. Kulübü mali açıdan zor durumda bırakmamak ve almak istediğimiz oyuncuları da kimse fark etmeden erkenden almak istiyoruz. Ne kadar erken alırsak o oyuncuyu o kadar çok kazanmış oluruz. Bu, zahmetli ve yorucu bir iş... Eğer sağlıklı bir planlama olursa bu yapılabiliyor.""BOUPENDZA'NIN POTANSİYELİ OLAN BİR OYUNCU OLDUĞUNU DA BİLİYORDUK""Aaron'u izlerken son yıllarda istatistik olarak performansının karşılığını vermediğini görüyorduk. Ama potansiyeli olan bir oyuncu olduğunu da biliyorduk. Yetenekli bir oyuncu. Değişik çalımları, değişik şutları var. Gücünü iyi kullanıyor. Sürati ve hava toplarındaki etkinliği iyi. Bunları çok daha iyi yapabildiği zaman iyi yerlere gelebileceğini düşündük ve öyle transfer ettik. Aldığımızda şu anki halinden çok farklıydı. Kilo problemi vardı. Bazı konularda çok eksiği vardı. Ama biz özellikle sezon öncesi kamp döneminde yaptığımız ekstra çalışmalarla bunu giderdik. Oyuncu da bize çok güzel cevap verdi. Takım içerisindeki kaliteli oyuncuların neler yaptığını da gördü. Önünde Mame Diouf gibi kariyerli ve karakterli bir oyuncu var. Pablo gibi, Ruben gibi oyuncular var. Bu oyuncular Aaron için çok iyi örnekti. Daha önce zirveye çıkan oyunculardı. Ama şu an burada takımı bir yerlere getirebilmek için çaba gösteriyorlar. Aaron bundan da çok etkilendi. Arkadaşlarına ayak uydurdu. Dedi ki, 'Benim de bu takımın bir parçası olabilmem için çok çalışmam gerekiyor.' Biliyorsunuz ben ilk haftalarda Aaron'u oynatmıyordum. Çünkü bir sakatlık durumu vardı. O dönem onu daha çok alternatif oyuncu olarak değerlendiriyordum. Ama o dönemde bile hırsıyla, antrenmanlarda sürekli üzerine koyarak, eksiklerini tamamlayarak, istediklerimize olumlu cevaplar vererek kendisini geliştirdi. Ben kendisiyle hep konuştum. "Bak oğlum çok az kaldı. Üzerine koyarak çalışmaya devam et. Şans vereceğim sana. Ama sen ne zaman hazır olursan, o zaman bu formayı alacaksın ve bir daha çıkarmayacaksın" diyordum. Bu fırsatı kendi oluşturdu. Çok çalıştı ve sabırla bekledi. Oyuna sonradan aldığımız dönemlerde hep katkı sağladı. Bu fırsatı da yakaladıktan sonra sürekli üzerine koyarak devam etti."Ömer Erdoğan'ın açıklamalarının devamı şu şekilde: TAMAMEN YENİ BİR TAKIMA OYNATTIĞINIZ FUTBOL DA TAKDİR GÖRÜYOR. TEKNİK ADAMLAR KAFALARINDAKİ OYUN TARZINI OTURTABİLMEK İÇİN GENELLİKLE SÜRE İSTERLER AMA SİZ SEZONUN BAŞINDAN BERİ BELLİ BİR ÇİZGİNİN ÜZERİNDE FUTBOL OYNUYORSUNUZ. BU İŞİN SIRRI NEDİR?"Ekip olarak analize çok önem veriyoruz. Çok zaman harcıyoruz. Kendi analizlerimizi ciddi zaman harcayarak yapıyoruz, rakip analizlere de çok önem veriyoruz. Bugün bakıyoruz rakibin artıları, eksileri nedir. Artılarına önlem alırken eksiklerden faydalanmak için planlar geliştiriyoruz. Nereye koşu yapabiliriz, nerede durabiliriz, bunları çalışıyoruz. Hangi hücum varyasyonuyla daha çabuk kaleye gideriz diye çok denemeler yapıyoruz. Oyuncu da bunları biliyor. "Şu koridordan, şu aradan gittiğimde arkadaşım pası attığında kaleci ile karşı karşıya kalacağım" diyor. Bunları hafta içi çalışıyoruz. Doğaçlama oluşan hiçbir şey yok. Çalışmanın karşılığı... Dediğim gibi yaptığımız analizler ve çalışmanın karşılığını alınca, oyuncular da bunu yaşayınca daha inanarak bakıyorlar artık analiz ve çalışmalara... Çünkü sonuca gitmişler ve başarılı olmuşlar. Oyuncular size bu sayede çok farklı bakıyor. Çok zekiler; sizi tartıyorlar. Boş şeyler anlatırsanız ikinci, üçüncü maçtan sonra seni ciddiye almıyorlar. Ama biz son detaya kadar ilgileniyoruz. Oyuncunun göremediği küçük detaylara kadar inmeye çalışıyoruz. Bu arada ekibime de çok teşekkür etmek istiyorum. Burada uzun zamandır benimle olan, birinci yardımcım, dostum Özhan Pulat'ın bende de takımda da çok emeği var... Sonra biliyorsunuz Gökhan Zan Hoca Hataylıdır... Uzun zamandır Hatayspor'a farklı görevlerde hizmet veriyordu. Benim Milli Takım'dan arkadaşım. Onun dışında İsmail Serbest Hocam var. Kendisini sürekli geliştiren bir teknik adam... Mehmet Kale var; Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde doçent, atletik-performans hocam. Nihat Yüksel kaleci antrenörümüz... Daha önce TFF Eğitim Dairesi'nde, Genç Milli Takımlarda, Süper Lig'de farklı takımlarda çalışmış... Bir de Coşkun Hocam var analiz departmanımızda... Daha önce yıllarca Bursaspor'da oynamış, çok değerli bir teknik adam..."RÖPORTAJ YAPTIĞIMIZ TÜM OYUNCULARINIZIN VURGULADIĞI AİLE ORTAMINI NASIL OLUŞTURDUNUZ?"İlk haftadan itibaren oyuncularıma arkadaş gibi yanaştım. İhtiyaçlarına göre, ağabey, arkadaş veya baba oldum. Zamanı geldiğinde de hoca olarak aramızdaki mesafeyi korudum. Oyuncularımız biliyor ki "Hocamız affedici, bize arkadaş gibi davranıyor, bazı rahatlıkları veriyor, dostane yaklaşıyor ama zamanı gelince de uyarılarda bulunuyor." Dediğim gibi oyuncularıma özgüven aşılamaya çalıştım. Her rakibe saygımız var ama kimseden korkmuyoruz. Bunu aşılamaya çalışıyorum. Kendilerinin ne kadar yetenekli ve karakterli oyuncular olduğunu hatırlatıyorum. Onlara verdiğimiz rahatlıkla beraber takım içindeki antrenman metotları olsun, seyahatlerdeki sıcak ortam olsun bu aile ortamını oluşturdu. Genelde oynamayan mutsuz olur ama bizim takımımızda herkes birlikte hareket ediyor. Herkes, hak edenin forma giyeceğini biliyor."TAKIMINIZ FARKLI MİLLETLERDEN OYUNCULARDAN OLUŞUYOR. HER BİRİ AYRI KARAKTERLER. ONLARLA İLETİŞİMİ NASIL SAĞLIYORSUNUZ? KAÇ DİL BİLİYORSUNUZ?"İngilizce ve Almanca biliyorum. Fırsat bulursam Portekizce ve Fransızca öğrenmek istiyorum. İkisini çözsem zaten tercümana da gerek kalmayacak. Oyuncuyla iletişimi direkt kurmak çok önemli. Tercümanlar yardımcı oluyor ama hiçbir zaman direkt iletişimdeki frekansı yakalayamazsınız."HATAYSPOR'UN KISA, ORTA VE UZUN VADEDEKİ HEDEFLERİ NELERDİR? SİZ KENDİNİZİ BU HEDEFLERİN NE KADAR İÇİNDE GÖRÜYORSUNUZ?"Kısa vadede sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Orta vadede bu kulübü borçlu hale getirmedik. Borcu yok kulübün. Yeni sezonda gelir-gider dengesini iyi ayarlamak istiyoruz. Hem futbolcu satarak kulübe para kazandırmak hem de uzun vadede tesisleşme konusunda ciddi adımlar atılmasını istiyoruz. İnşallah altyapıdan oyuncu yetiştirip, takıma katmaya çalışacağız. Ligde kalıcı olan, sıkıntısız bir sezon geçiren ama sürekli üzerine koyarak devam eden bir takım oluşturmak amacındayız."UZUN VADEDE HAYALLERİM VAR, BİR TANESİ BUNDESLİGA'DA ÇALIŞMAK""Şu anda öğrenme aşamasındayım. Oyuncularıma da "Her maç kendimizi geliştirmemiz için bir fırsat, her idman bir fırsat" diyorum. Her idmanı drone aracılığıyla kaydedip izliyorum. Avrupa'daki maçları izlerken artık farklı bakıyorum. Futbolcuyken topun olduğu bölgeye bakıyordum, şimdi farklı bakıyorum. Hücum yaparken diğer oyuncular ne yapıyor, pas alırken doğru açılar nereler... Ama aynı zamanda savunma yapan da nasıl yapıyor, bunları takip ediyorum. Yeniliklere açığım. Hatayspor'da çalışmaktan çok mutluyum. Ama uzun vadede hayallerim var. Bir tanesi Bundesliga'da çalışmak... İngiltere'de çalışmayı da çok istiyorum. Hayallerimden biri de Bursaspor'da hoca olmak..."HATAYSPOR ESKİ STADINDA BU BAŞARIYI YAKALADI. YENİ STADINIZ DA BİTMEK ÜZERE... TARAFTAR OLMADAN, ESKİ BİR STATTA OYNAMANIN ETKİLERİ NELER? YENİ STATLA ALAKALI NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"Taraftarın eksik olması bizim için çok üzücü... Gönül isterdi ki bu başarıları taraftarların önünde yaşayalım. Onların coşkusuyla daha da güzel işler yapalım. Eski stada gelince, bizim tarihi stadımız. Sezon başından beri orada oynadığımız için evimiz oldu. Çok şükür zeminimiz iyi. Yeni stat ise devasa ve muhteşem. Geçen hafta antrenman yapma fırsatımız oldu. 3-4 gün antrenman yaptık. Hayalimiz orada kendi taraftarımızın önünde dolu tribünlere karşı oynamak. Umarım bu hastalık ortadan kalkar ve ilk maçımız seyircili olur."YABANCI OYUNCULARLA YAPTIĞIMIZ RÖPORTAJLARDA GENELLİKLE TÜRKİYE'DE TAKTİK VE STRATEJİYE DAYALI BİR OYUN OLMADIĞINDAN, FUTBOLUN DUYGULARLA OYNANDIĞINDAN SÖZ EDİYORLAR. ZAMAN ZAMAN AYKUT KOCAMAN, ABDULLAH AVCI GİBİ TEKNİK ADAMLARIN DA BU TİP ŞİKAYETLERİNİ DUYMUŞTUK. SİZ BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"Katılmamak elde değil. Maalesef Türk oyuncuların çoğu altyapıdan hem geç çıkıyor hem de hazır gelmiyor. Açıkçası taktiksel bilgi olarak çok zayıf geliyor. Türk futbolu öyle bir şey ki uzun yıllardır bu konuda adım atılamıyor. Bu değişim bugünden yarına yapılamıyor. Bu konuda yeni jenerasyon hocalar olarak biz daha çok kafa yoruyoruz. Benim gibi hocaların oynatmak istediği futbolu saha içerisindeki dizilişten, topsuz oyundaki dizilişten görebiliyorsunuz. Taktiksel varyasyonlar, rakibe göre oynamalar görülebiliyor. Umarım hep beraber bu değişimi gerçekleştiririz."TEKNİK DİREKTÖR ÖMER ERDOĞAN, FUTBOLCU ÖMER ERDOĞAN'A NELER SÖYLER, HANGİ UYARILARI YAPARDI?"Benim Ömer Erdoğan gibi bir futbolcum olsun isterdim. Profesyonel ve örnek bir futbolcu... Yetenekleriyle değil ama saha içinde ve dışında profesyonelce nasıl yaşanır, örnek gösterirdim. Bu konuda mütevazi olmayacağım. Belki de Türkiye liglerinde en profesyonel oyunculardan birisiydim. Çünkü işimi inanılmaz seviyor ve saygı duyuyordum. Buradan evime ekmek götürüyorum. Ona göre bir yaşantım vardı. Dediğim gibi böyle bir öğrencim olsa takdir ederdim."ALMANYA'DA BÜYÜMEK, ORANIN DİSİPLİNİYLE YOĞRULMAK OYUNCULUK KARİYERİNİZE İSTİKRAR VE BAŞARI KATTI SANIRIM. TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNİZDE DE O DİSİPLİNİN İZLERİ SÜRÜYOR MU?"Kesinlikle... Almanya'da futbolcu olarak bu disiplini gördüm ama boş zamanlarımda da kulüplerde staj gördüm. Borussia Dortmund'a iki dönem gittim. Bayer Leverkusen'e gittim. Mönchengladbach'a gittim. Klopp, Tuchel, Favre ve Schmidt dönemlerinde gittim... Disiplin ve işe saygılarını bire bir gördüm. Ayrıca Guus Hiddink'in yanında Chelsea'de staj yaptım ve kendimi bugünlere hazırlamaya çalıştım. Orada hocaların antrenmanları, maça hazırlıkları ve diğer organizasyonlarını, oyuncularla iletişimlerini gözlemledim. Bunlar bana çok şey kattı. Hepsi bu konuda çok disiplinli, işlerini inanılmaz profesyonelce yapıyorlar. İmkanlar da buna göre müsait ama Chelsea'de Hiddink, "Elimde büyük dünya starları var, inanılmaz oyuncular var. Aman ben bu takıma idman yaptırmayayım, eksiklerini göstermeme gerek yok. Sahada bıraksam zaten oynarlar" demiyor. Onlar bile çok detaya önem veriyor ve analiz yapıyor. Tuchel ve Klopp döneminde oyuncuların ne kadar hırslı olduklarını gördüm. En küçük hatalarda hocalar oyuncularını uyarıyor."LİGİMİZDE EN ÇOK BEĞENDİĞİNİZ OYUNCULAR KİMLER?"Benim oyuncularım... Ben bizim 11'imizi ve oynamayanları sayarım..."TEKNİK DİREKTÖR OLARAK KENDİNİZE ÖRNEK ALDIĞINIZ YA DA BEĞENDİĞİNİZ ANTRENÖRLER KİMLER?"Jürgen Klopp... Duruşuyla, oynatmak istediği futbolla, oyuncularla olan iletişimiyle benim için 10 numara. Yakından tanıma fırsatı bulduğum için de çok mutluyum. Guardiola da çok saygı duyduğum bir hoca ama kendi tarzımı Klopp'a benzetiyorum. Onun gibi oynatmak istiyorum."MİLLİ TAKIMIMIZ, 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİNE ÇOK İYİ BAŞLADI VE 3 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI. ÖNÜMÜZDE AVRUPA ŞAMPİYONASI VAR. MİLLİ TAKIMIMIZLA İLGİLİ NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"Şenol Hocamı ve futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bizi çok mutlu ettiler. Avrupa Şampiyonası'na katılma fırsatı elde ederek bizi sevindirdiler. 2022 elemelerine de çok iyi başladılar. Bu jenerasyondan çok umutluyum. Avrupa deneyimimiz çok fazla. Kaan, Ozan, Merih, Çağlar gibi dünya yıldızlarımız var. Zeki, Umut, Cenk Tosun, Burak Yılmaz... Abdülkadir Ömür geliyor. Okay çok iyi... Daha önce bu kadar iyi oyuncular yoktu. Bu arkadaşların en iyi liglerde oynayıp tecrübe kazanması da büyük şans. Umut ediyorum ki bu sene Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağız. Hollanda ve Norveç maçlarındaki takım savunması beni çok umutlandırdı. Kompakt durduk, rakibe pozisyon vermedik. Avrupa Şampiyonası'nda da böyle olacak. Bütün maçlarda önceliğiniz gol yememek olacak. Bu tabii ceza sahasına 10 kişiyle otobüs çekip bekleyelim anlamına gelmiyor. İkinci bölgede doğru dizilelim, zamanı gelince çabuk çıkalım. Pas yapabilecek bir takımız, zaman zaman oyunun temposunu da düşürebiliriz. Bu bizim için örnek oldu. Letonya maçı tam tersi oldu... Letonya arkaya çekilip bizim topa sahip olmamızı sağladı. Bu tür maçlar daha zor oynanıyor. Çünkü onlar da topu kazanıp çok çabuk çıkmak istedi. Avrupa Şampiyonası örnekleri bence Norveç ve Hollanda maçlarındaki oyundur... Şenol Hoca zaten tüm analizleri yapacaktır."BUGÜN ÇOK SAYIDA OYUNCUMUZUN AVRUPA'DA OYNAMASINI NASIL AÇIKLIYORSUNUZ? SİZİN DÖNEMİNİZE GÖRE NE DEĞİŞTİ?"Oyuncularımız cesaret kazandı. Avrupa'daki takımlar artık Türk pazarını çok daha dikkatli izliyor ve tarıyor. Bakıyorsunuz Ali Akman'ı Bursaspor'dan kapıyorlar. Bursa'yı örnek göstermem gerekiyor. Çünkü çok genç oyuncularla oynuyorlar ve birçok oyuncularını da Avrupa takımları izliyor... Altınordu Çağlar'ı, Cengiz'i gönderdi... Eskişehir'den Metehan Altunbaş Avusturya'ya gitti. Şimdi Türkiye pazara girdi ve Türk futbolcular da artık cesaretlendi. "Biz de gidebiliriz ve başarılı olabiliriz" diyorlar. Bir de yeni jenerasyon artık kendisini çok daha çabuk hazırlamaya başlıyor. Mesela dili çözmek için ders alıyorlar. Benim zamanımda en büyük sıkıntı dil problemiydi. Abilerimiz gittiklerinde oraya adapte olamıyordu. Mutsuz olup geri dönüyorlardı."YİNE DE SÜPER LİG'E GELEBİLEN GENÇ OYUNCU SAYISI ÇOK FAZLA DEĞİL. BUNU NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

"Genç nüfusumuz çok fazla ama imkan tanıyamıyoruz onlara... Burada bakıyorsun etrafına, her yer taş... Biz bile İstanbul'a gelince ter idmanı yapmak için kaç kilometre yol yapıyoruz. Şu bölgede (Halkalı) kaç bin nüfus var... Bu çocuklar nasıl geliştirsin kendini? Olmuyor... Belki potansiyel var. Mahalle arasında oynuyor ama onlara imkan vermen lazım. Havuzumuz küçük olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Ama bakıyorsunuz Avrupa'da bambaşka... veya Afrika ülkelerine bakıyorsunuz orada Avrupalılar akademi açıyor ve oyuncu çıkartıyor. Bizim şanssızlığımız tesislerimiz az, havuzumuz dar. Altyapıya yeterince önem vermiyor profesyonel takımlar... Altyapıya çok fazla imkan sağlanmadığı için maalesef oyuncu çok sayıda çıkmıyor."

