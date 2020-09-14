Ölen yakını için koronavirüs hastası hayır yemeği verdi, köy karantinaya alındı
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Ölen yakını için koronavirüs hastası hayır yemeği verdi, köy karantinaya alındı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde koronavirüs hastası bir vatandaş, ölen yakını için hayır yemeği vermesi nedeniyle köy karantina alınırken, kendisi ve muhtar hakkında soruşturma başlatıldı.

Ölen yakını için koronavirüs hastası hayır yemeği verdi, köy karantinaya alındı
14.09.2020 11:31 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:43

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı bir köyde koronavirüs hastası vatandaş tedbirleri hiçe sayarak, ölen bir yakını için hayır yemeği vermesi nedeniyle köy karantina alındı. Olayın ortaya çıkmasıyla kendisi ve muhtar hakkında soruşturma başlatıldı.

Pertek ilçesine bağlı bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen koronavirüs testi pozitif olan kişi, ölen yakını için hayır yemeği verdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından yemeğe katıldıkları tespit edilen 10 kişiye, 31 bin 500 lira idari para cezası verilirken, yemeği veren kişi ve köy muhtarı hakkında soruşturma başlatıldı.

31 BİN 500 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, köyün karantinaya alındığı belirtilerek, "Pertek'te bulunan bir köyümüzde, almış olduğumuz hıfzıssıhha kararına rağmen bir vatandaşımız hayır yemeği vermiş, kendisinin pozitif olması sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır. Hayır yemeğini düzenleyen ve yemeğe katılan 10 kişiye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulanmış (toplamda 10 kişiye 31 bin 500 TL), ayrıca hayır yemeğini düzenleyen kişi hakkında TCK'nın 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatılmıştır. Bahse konu köyün muhtarı hakkında ise gerekli soruşturma Pertek Kaymakamlığı'mızca başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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