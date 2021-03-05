Öldürdüğü kadının evinde yangın çıkaran sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı
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Öldürdüğü kadının evinde yangın çıkaran sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı

05.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:53
Öldürdüğü kadının evinde yangın çıkaran sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı

Kartal'da bir kadını boğarak öldürdüğü ve olayın izlerini ortadan kaldırmak için evinde yangın çıkardığı gerekçesiyle yargılanan sanık, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış...

Kartal'da bir kadını boğarak öldürdüğü ve olayın izlerini ortadan kaldırmak için evinde yangın çıkardığı gerekçesiyle yargılanan sanık, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Muharrem Kabuk ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Kabuk, beraatine karar verilmesini isteyerek, "Maktulü ben öldürmedim. Katiller dışarıda gezmekte. Ben cezaevindeyim. Poliste alınan ifademi baskı altında verdim. O ifadeyi de kabul etmiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Muharrem Kabuk'u "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanık Kabuk'un, maktulü boğmak için kullandığı eşarpla konutunda hayatına ve vücut dokunulmazlığına yönelik saldırı gerçekleştirdiği, cebir ve şiddet kullanarak malının alınmasına karşı koymaya mecbur kıldığı gerekçesiyle de "konutta veya eklentilerinde silahla yağma" suçundan 12 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın suç işlemekteki ısrarlı tutumunu ve yargılama sırasında pişmanlık göstermemesini dikkate alan mahkeme, cezada indirim uygulamadı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2019'da Petroliş Mahallesi Kamelya Sokak'taki bir apartman dairesinde çıkan yangında 37 yaşındaki Feride Genç'in hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Olayın ardından Muharrem Kabuk'un yangın ve ölüm olayıyla ilgisi olabileceği gerekçesiyle yakalandığı belirtilen iddianamede, sanık Kabuk'un, 1 yıldır tanıdığı ve sıklıkla evinde kaldığı Feride Genç ile olay günü noterde aracını sattıkları, olay sonrası evine gittiklerine ilişkin beyanına yer verilmişti.

İddianamede, Genç'in burada boğularak öldürülüp parasının gasbedildiği, olayın iz ve emarelerinin ortadan kaldırılmak üzere evinde yangın çıkarıldığı ifade edilerek, sanık Muharrem Kabuk'un "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "konutta veya eklentilerinde yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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