İl Pandemi Kurulu Kararı Karar No: 176 Karar Tarihi: 03.06.2021

T. C.TEKİRDAĞ VALİLİĞİKarar No : 176Karar Tarihi : 03. 06. 2021TEKİRDAĞ İL PANDEMİ KURULU KARARIİçişleri Bakanlığı'nın 02. 06. 2021 tarih ve 9070 sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 03. 06. 2021 günü saat: 10.

T. C.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ

Karar No : 176

Karar Tarihi : 03. 06. 2021

TEKİRDAĞ İL PANDEMİ KURULU KARARI

İçişleri Bakanlığı'nın 02. 06. 2021 tarih ve 9070 sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 03. 06. 2021 günü saat: 10. 00'da Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda? salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığı'nın 8878 sayılı Genelgesi ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22. 00-05. 00 saatleri arasında?

Pazar günleri ise Cumartesi saat 22. 00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05. 00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 133681 sayılı yazısı ile tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, Tekirdağ İlimizde Ek'te belirtilen mahallelerde, muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 29'uncu ve 33'üncü maddeleri gereğince yapılacağından bahisle bu yerlerde yapılacak seçimlerde görev alacak kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması talep edilmektedir.

Bu çerçevede, seçim yapılacak yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın;

Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri, Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri, İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak,

kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları gerekmektedir.

Bu doğrultuda Vali ve Kaymakamlarca?

6 Haziran 2021 Pazar günü seçim yapılacak yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanması/alınması,

Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Ara Seçimi yapılacak tüm illerimizde vali yardımcılarının başkanlığında oluşturulacak seçim koordinasyon merkezlerinin 6 Haziran 2021 Pazar günü çalışır halde bulunması sağlanarak, seçim günü olayları ve teslim edilen sandık bilgilerinin Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığına (GAMER) bildirilmesi,

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununun 79'uncu ve 82'nci maddelerinde yer verilen? seçim günlerinde emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimsenin seçim yerlerinde silah taşıyamayacakları ve seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına kimsenin silahla girmesine müsaade edilmemesi,

Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği sonuçları alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınması, kararlaştırılmıştır.

Yenilenmesine karar verilen seçimlerde yukarıda alınan karar doğrultusunda planlamaların yapılması, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinde adayların aralarındaki husumetlerde dikkate alınarak yaşanması muhtemel gerilimlerin önüne geçilmesi, seçimin güven ortamında geçmesi ve istenmeyen olayların önlenmesi amacıyla mahallin şartlarına göre gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesi;

İşbu karar oy birliği ile alınmıştır.

İl

İlçe

Mahalle

Tekirdağ

Süleymanpaşa

Barbaros Mah.

Muhtarlık

Tekirdağ

Süleymanpaşa

Kınıklar Mah.

Muhtarlık

Tekirdağ

Şarköy

Sofuköy Mah.

Muhtarlık

Tekirdağ

Muratlı

Kepenekli Mah.

Muhtarlık

Tekirdağ

Muratlı

İstiklal Kurtpınar Mah.

Muhtarlık, İhtiyar Heyeti

Tekirdağ

Hayrabolu

Yörükler Mah.

Muhtarlık

Kaynak: Habermetre