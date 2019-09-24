OKA Yönetim Kurulu Toplantısı

24.09.2019 16:39

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol, 2019 yılında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarının 34 milyon TL olduğunu açıkladı.



"OKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı" Amasya Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Atakum ilçesinde bir restoranda yepılan toplantıya Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çorum Belediye Başkanı Muhammet Sarı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.



OKA Yönetim Kurulu Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol, 2019 yılı için desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarının 34 milyon TL olduğunu söyledi. Varol, "Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 21 milyon TL, Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı için 7 milyon TL, Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 6 milyon TL kaynak öngörüldü. Proje başvuruları 9 Eylül 2019 tarihinde son ermiş olup değerlendirme aşamasına geçildi" dedi.



"Sosyal destek programı hedefleri ele alındı"



Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı Sosyal Destek Programı ve TR83 Bölgesi olarak Amasya, Çorum, Samsun, ve Tokat illerinin de başvuru yapabileceği programa bölgeden yapılacak duyuru, hazırlık ve güdümlü proje başvuru süreçleri ele alındı. OKA Yönetim Kurulu Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol, 2019 yılı sosyal destek programı hedeflerini "Sosyal sorunları gidermek, sosyal yapının ihtiyaçlarına karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek, sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak" şeklinde açıkladı.



Varol'un açıkladığı Sosyal Destek Programı'na kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, kooperatifler ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için özel kesim kuruluşları da başvuru yapabilecek. Sosyal Destek Programı'na sunulacak güdümlü projelerin, asgari proje bütçesi alt sınırı 1 milyon TL olarak belirlenirken; kamu kurumları ile kar amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari yüzde 10, kar amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde 50 olarak açıklandı. Programda kar amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise ancak proje ortağı veya iştirakçi olabilecek. Program kapsamında projelerin eş finansman oranı ve destek tutarı bakanlık onayı ile farklı şekilde belirlenebilecek.



Başvurular OKA'nın ekim ayı yönetim kurulu toplantısında ele alınacak olup, yapılacak değerlendirme sonrasında her ilden kurul kararıyla belirlenecek üçer proje nihai değerlendirme için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA