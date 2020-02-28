Öğrenciler, Korona virüsü hakkında bilgilendirildi

28.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:59

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Borsa İstanbul Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler Korona (COVİD-19) virüsü hakkında bilgilendirildi.



Okulun Konferans Salonunda düzenlenen kariyer planlaması etkinliğinde ağırlıklı olarak öğrencilere Korona virüsü nedir, nasıl yayılıyor ve korunma yolları hakkında bilgi verildi.



Öğrencilerin konu ile ilgili olarak sorularını cevaplayan Kahta Devlet Hastanesi Uzman Doktor Fedli Emre Kılınç, ellerin sık sık sabunla yıkanması, dezenfekte edilmesi, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık mendiller ile kapatılması, kağıt mendilin bulunmaması durumunda ise dirsek içinin kullanılması, enfeksiyona karşı hassas olunması ve diğer hijyen kuralları hakkında bilgi verdi.



Virüs hakkında öğrencilerini bilgilendirdiklerini belirten Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Yıldırım, "Doktorumuz ilçemizin gelecek vaadeden gençlerinden birisi. Öğrencilerimize hem mesleki anlamda hem de son günlerde dünya genelinde hızla yayılan virüs hakkında bilgi verdi. Öğrencilerimizin bu ve buna benzer virüslere karşı korunma yolları hakkında bilgiler paylaştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA