Ödemiş'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Ödemiş'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Ödemiş'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Muammer Topak (62) yönetimindeki 45 RZ 586 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Hüseyin Kırık (42 ), Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

Otomobil, Ödemiş, İzmir, kar, Güncel, Haber

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